В ФСВТС рассказали, какое российское вооружение пользуется популярностью за рубежом

Москва, 7 июня. Образцы для ВВС и средства противовоздушной обороны являются самыми популярными направлениями российской оборонной продукции за границей, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Также без внимания не остается сухопутная и военно-морская техника, добавил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее он сообщил, что показатели по продаже российского оружия были выполнены на 102% в 2020 году. Объем этого военно-технического сотрудничества составил свыше 15 млрд долларов. Кроме того, недавно сообщалось, что портфель всех экспортных заказов на оборонную продукцию России вышел на уровень более 50 млрд долларов.