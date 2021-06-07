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07 июня 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:15
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:15
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
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В ФСВТС рассказали, какое российское вооружение пользуется популярностью за рубежом

Армия
В ФСВТС рассказали, какое российское вооружение пользуется популярностью за рубежом
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 июня. Образцы для ВВС и средства противовоздушной обороны являются самыми популярными направлениями российской оборонной продукции за границей, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Также без внимания не остается сухопутная и военно-морская техника, добавил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее он сообщил, что показатели по продаже российского оружия были выполнены на 102% в 2020 году. Объем этого военно-технического сотрудничества составил свыше 15 млрд долларов. Кроме того, недавно сообщалось, что портфель всех экспортных заказов на оборонную продукцию России вышел на уровень более 50 млрд долларов.

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Все новости / Армия / В ФСВТС рассказали, какое российское вооружение пользуется популярностью за рубежом
вооружение шугаев фсвтс
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