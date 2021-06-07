Юрист из Петербурга намерена отсудить 50 миллионов рублей у Собчак

Санкт-Петербург, 7 июня. На журналистку и телеведущую Ксению Собчак подают в суд из-за двусмысленных высказываний, которые та себе позволила во время ПМЭФ.

Потерпевшая усмотрела в вопросах Собчак о «панели», которую планирует посетить девушка, оскорбление чести, достоинства и деловой репутации.

"(Это. — Прим. ред.) недопустимо в рамках экономического форума и профессиональной деятельности истца", — сказано в исковом заявлении.

Предполагаемая сумма компенсации, которую запросила сторона потерпевшей, составляет 50 миллионов рублей. Дело будет рассматривать Останкинский районный суд Москвы.