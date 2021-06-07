Эксперты назвали срок появления в России миллионов «климатических мигрантов»

Проблема климатической миграции станет актуальным вопросом для России через 20-30 лет, поэтому необходимо подготовиться к этому явлению заранее.

Об этом ФАН заявили заслуженный эколог России, глава Всероссийского института природы Андрей Пешков, член Ассоциации футурологов и Российского философского общества Александр Кононов и директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

pixabay.com /

«Через 20-30 лет проблема встанет остро»

Опрошенные эксперты прокомментировали заявление заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко о вероятности «климатической миграции» в Россию, которое она озвучила во время ПМЭФ. Вице-премьер отметила, что речь идет о миграции из государств, на чьей территории климат станет слишком жарким и где будут проблемы с водой.

Алексей Кокорин считает, что Виктория Абрамченко права в своих прогнозах. Он пояснил, что климатических мигрантов стоит ждать, прежде всего, из трех стран Центральной Азии — Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

«Сейчас оттуда прибывают в основном экономические мигранты. Слава богу, они переезжают не из-за конфликтов, — отметил ученый-климатолог. — Но вице-премьер права, дефицит воды в этих странах действительно усиливается, и прогнозы изменения климата для них кардинально более негативные, чем для России. В будущем местным жителям просто не будет хватать воды. Причем настолько, что им придется куда-то уехать. Может быть, в Казахстан, может быть — в Россию».

Исследователь полагает, что проблема климатической миграции станет серьезным вызовом для России через несколько десятилетий.

«Не думаю, что это срочная и горящая проблема, — выразил мнение собеседник ФАН. — Но, когда готовили национальный план адаптации к изменениям климата России, поднимался вопрос, нужно ли подключать Минтруд и Федеральную миграционную службу. Представитель Минтруда заявил, что пока этого не требуется. Наверное, он прав — пока не надо. Но пройдет 20-30 лет, и проблема встанет остро».

Алексей Кокорин подчеркнул, что сейчас следует принять мысль о климатических мигрантах и готовить к этому почву в стране.

«Важно понять, где и как разместить людей, чтобы было минимум стихийности и болезненности — это важно, — заключил директор климатической программы WWF. — Кроме того, в странах Средней Азии климатические изменения происходят неравномерно, это можно просчитывать. Скажем, в Киргизии на южных склонах гор ледники тают быстрее, чем на северных. Соответственно, можно понять, в каких именно селах возникнут проблемы. А села там — по 5-10 тысяч человек. Там много людей, особенно в Узбекистане».

Футуролог Александр Кононов согласен, что к проблеме климатической миграции необходимо готовиться заранее.

«Я думаю, что решение этой проблемы заключается в более интенсивном освоении территорий Сибири и Дальнего Востока с привлечением людей, для которых наша страна станет спасением», — отметил собеседник агентства.

Эксперт полагает, что в связи с географическим расположением в северных и умеренных широтах у России есть преимущество, которое следует правильно использовать.

«Необходимо обеспечить безопасность миграционных процессов, потому что, например, в Европе не все мигранты благожелательные, много агрессивных людей, — обратил внимание Кононов. — Это надо учитывать. Важно, чтобы люди могли проявлять в России свои лучшие, а не худшие качества, и участвовать в освоении и развитии нашей страны».

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

«Климат менялся всегда»

В свою очередь, заслуженный эколог России Андрей Пешков считает, что паниковать пока не стоит.

«У нас уже достаточное количество мигрантов, — заявил ученый. — Если миграционная политика выстроена правильно, то неважно, климатические они или нет. Вопрос состоит в том, как мы используем этот фактор — или он для нас становится негативным, или позитивным».

По словам Пешкова, климатическая истерия представляет собой по большей части весьма надуманные проблемы.

«Климат всегда менялся, и вопрос состоит не в том, чтобы всплескивать руками и говорить, что это происходит, а в том, чтобы человек адаптировался оптимальным образом к постоянно меняющимся условиям, — заключил исследователь. — Я думаю, что это главное».

Кандидат биологических наук добавил, что в настоящее время важнее задуматься о вреде, наносимом окружающей среде, чем об изменении климата.

«Без истерии и спекуляций нужно адекватно оценивать достаточно спорный вклад человечества в климатические изменения, но бесспорный вклад человека в загрязнение окружающей среды, — подчеркнул Андрей Пешков. — Здесь, наверное, говорить надо не об изменениях климата, а о негативном воздействии человека на состояние природы».

Ранее эксперты в сфере окружающей среды в День Волги рассказали о главных экологических проблемах самой большой по водности, площади бассейна и длине реки в Европе. А ФАН выяснил, почему ежегодно происходит массовая гибель тюленей на Балтике.