Глава ВПК сообщил о возможности управлять российским «Бумерангом» со смартфона

Москва, 7 июня. Бронетранспортер «Бумеранг» может управляться при помощи приложения на мобильном телефоне, рассказал глава «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

Он подчеркнул, что машина стала самым мощным колесным бронетранспортером, который есть в России на сегодняшний день. При этом потенциал компании позволяет создавать автоматические системы управления.

«Этот «Бумеранг» у нас сегодня управляется с мобильного телефона. Может двигаться назад, вперед, поворачивать башню, ствол. Мы видим запас топлива, мы видим температуру масла», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на основе платформы «Бумеранг» могут разработать колесный танк. На нем может быть размещено такое же орудие, как и на самоходной противотанковой установке «Спрут-СД». Колесная база была создана конструкторами ВПК, на ее основе могут быть собраны бронетранспортеры, БМП, санитарные автомобили, инженерная техника. Разработка имеет колесную формулу 8х8.