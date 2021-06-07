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07 июня 17:18
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новостей
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:15
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:15
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:07
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
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Глава ВПК сообщил о возможности управлять российским «Бумерангом» со смартфона

Армия
Глава ВПК сообщил о возможности управлять российским «Бумерангом» со смартфона
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 7 июня. Бронетранспортер «Бумеранг» может управляться при помощи приложения на мобильном телефоне, рассказал глава «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

Он подчеркнул, что машина стала самым мощным колесным бронетранспортером, который есть в России на сегодняшний день. При этом потенциал компании позволяет создавать автоматические системы управления.

«Этот «Бумеранг» у нас сегодня управляется с мобильного телефона. Может двигаться назад, вперед, поворачивать башню, ствол. Мы видим запас топлива, мы видим температуру масла», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на основе платформы «Бумеранг» могут разработать колесный танк. На нем может быть размещено такое же орудие, как и на самоходной противотанковой установке «Спрут-СД». Колесная база была создана конструкторами ВПК, на ее основе могут быть собраны бронетранспортеры, БМП, санитарные автомобили, инженерная техника. Разработка имеет колесную формулу 8х8.

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Все новости / Армия / Глава ВПК сообщил о возможности управлять российским «Бумерангом» со смартфона
россия бумеранг красовицкий
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