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07 июня 17:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:15
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:15
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:07
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
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Сын вдовца Легкоступовой рассказал, кто мог напасть на яхтсмена в Турции

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Шоу-бизнес
Сын вдовца Легкоступовой рассказал, кто мог напасть на яхтсмена в Турции
Pr Scr «Россия 1».  /  «Прямой эфир»

Москва, 7 июня. Вдовца певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова чуть не убили во время поездки в Турцию. Сын яхтсмена рассказал, кто может быть причастен к покушению.

Сын оскандалившегося яхтсмена Даниил Фирсов стал гостем программы «Пусть говорят». В откровенной беседе с ведущим Дмитрием Борисовым он объяснил, почему нападавшие на его отца передали «привет» от дочери Легкоступовой Анэтты Бриль. Он не исключил, что к покушению причастны люди, желающие усугубить конфликт между наследниками.

«Возможно, тем самым, они пытались разжечь имеющийся скандал. Я мало верю, что это сделала Анэтта, потому что я ее знаю и общаюсь с ней. Она не подлый человек. Это больше похоже на больного фанатика», — заверил Фирсов-младший.

Такого же мнения придерживается и светская львица и певица Алена Кравец. Она считает, что на вдовца Легкоступовой мог напасть кто-то из ярых поклонников ее таланта. Яхтсмену нанесли серьезную рану, аналогичную той, что стала смертельной для его супруги.

Фирсов подвергся нападению в одной из турецких гостиниц. В интервью для программы Первого канала яхтсмен рассказал, что неизвестный напал на него сзади и нанес сильный удар по голове. После этого мужчина попал в больницу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сын вдовца Легкоступовой рассказал, кто мог напасть на яхтсмена в Турции
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