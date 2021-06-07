Сын вдовца Легкоступовой рассказал, кто мог напасть на яхтсмена в Турции

Москва, 7 июня. Вдовца певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова чуть не убили во время поездки в Турцию. Сын яхтсмена рассказал, кто может быть причастен к покушению.

Сын оскандалившегося яхтсмена Даниил Фирсов стал гостем программы «Пусть говорят». В откровенной беседе с ведущим Дмитрием Борисовым он объяснил, почему нападавшие на его отца передали «привет» от дочери Легкоступовой Анэтты Бриль. Он не исключил, что к покушению причастны люди, желающие усугубить конфликт между наследниками.

«Возможно, тем самым, они пытались разжечь имеющийся скандал. Я мало верю, что это сделала Анэтта, потому что я ее знаю и общаюсь с ней. Она не подлый человек. Это больше похоже на больного фанатика», — заверил Фирсов-младший.

Такого же мнения придерживается и светская львица и певица Алена Кравец. Она считает, что на вдовца Легкоступовой мог напасть кто-то из ярых поклонников ее таланта. Яхтсмену нанесли серьезную рану, аналогичную той, что стала смертельной для его супруги.

Фирсов подвергся нападению в одной из турецких гостиниц. В интервью для программы Первого канала яхтсмен рассказал, что неизвестный напал на него сзади и нанес сильный удар по голове. После этого мужчина попал в больницу.