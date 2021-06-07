Студент умер перед экзаменом в Екатеринбурге

Екатеринбург, 7 июня. Первокурсник магистратуры шел сдавать экзамен в УрФУ и скончался. Он почувствовал себя плохо и упал на землю на улице.

Юноше оказали первую помощь, но попытки были безуспешными. К приезду медиков студент скончался.

По предварительной информации, молодой человек умер от остановки сердца не в университете, а на улице. Точную причину смерти установят после проведения экспертизы, сообщает источник ФАН.

Похожий случай произошел в Ленинградском государственном университете. Студента журфака без признаков жизни нашли в комнате общежития. Следов насильственной смерти при первичном осмотре не зафиксировано. Однокурсники и знакомые отметили, что парень любил выпить и периодически жаловался на нестабильное психологическое состояние, сообщал ФАН.