Путин встретится с депутатами ГД по окончании работы седьмого созыва

Москва, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы, их общение состоится 21 июня.

Источник сообщает, что встреча произойдет из-за окончания работы седьмого созыва.

«Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле», — рассказал источник.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.

Ранее в Кремле заявили, что Путин в любом случае пообщается с кремлевским пулом после переговоров с главой США Джо Байденом. Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, тема пресс-конференции Путина и Байдена проговаривается, однако это должно быть обоюдное решение.