Пропавший в уральской тайге девятилетний мальчик выжил после встречи с медведем

Екатеринбург, 7 июня. Девятилетний мальчик потерялся и бродил по тайге два дня. Прежде чем его нашли живым, ребенок встретил в лесу медведя.

Школьника обнаружили поисковик Константин Валиахметов и двое сотрудников ППС. Чтобы выжить, он ложился под деревом и притворялся мертвым. Кроме того, ребенок не пил воду, опасаясь укусов мошек и комаров.

Когда мальчика нашли, он очень переживал за папу и за то, что мама «наругает за порванные кроссовки», рассказал волонтер. За два дня мальчик прошел около пяти километров. По словам взрослых, школьник не паниковал и показал себя сообразительным.

Бурый медведь подошел к воротам сахалинской школы во время занятий, сообщал сайт 360tv.ru. В объектив камеры наружного видеонаблюдения также попал мальчик, который побежал в сторону калитки.