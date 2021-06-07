Настасья Самбурская в эффектном платье снялась в клипе Александра Реввы

Москва, 7 июня. Звезда комедийного сериала «Универ. Новая общага», актриса Настасья Самбурская снялась в главной роли в клипе экс-резидента Comedy Club Александра Реввы «Деньги».

Новое музыкальное видео снято в стиле фильма «Великий Гэтсби». Исполнитель сыграл главного персонажа по имени Ревсби, а популярная актриса — его подругу. Самбурская ходит на вечеринке в сексуальном красном платье.

После выхода видео на цифровых платформах Самбурская решила его прорекламировать. В честь этого она опубликовала забавную фотографию на своей странице в Instagram. На снимке главные персонажи клипа позируют в обнимку, однако их лица поменяли местами с помощью специального приложения, сообщает сайт 360tv.ru.

«Смотрели клип с моим участием на песню «Деньги»?» — поинтересовалась звезда у поклонников.

По словам фанатов, артистка идеально подходит на роль стервозной дамы в эффектном платье. Многие подчеркнули, что уже соскучились по такому сексуальному образу своего кумира.

«Я вообще на одном дыхании посмотрела — в восторге! Настасья, вам ужасно идут такие наряды»; «Посмотрела, очень классный образ у вас Настасья»; «Соскучились по секси-Настасье. Выглядите прекрасно, песня топ», — отметили поклонники под публикацией.

Однако некоторые посчитали, что Самбурская идеально вжилась в образ роковой красотки, поскольку и в жизни постоянно со всеми скандалит. Одним из главных конфликтов стали разборки между артисткой и продюсером Виктором Дробышем. Певица Анита Цой встала на сторону звезды ситкома ТНТ.