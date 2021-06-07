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07 июня 17:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:07
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
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Политика
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Настасья Самбурская в эффектном платье снялась в клипе Александра Реввы

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Шоу-бизнес
Настасья Самбурская в эффектном платье снялась в клипе Александра Реввы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 июня. Звезда комедийного сериала «Универ. Новая общага», актриса Настасья Самбурская снялась в главной роли в клипе экс-резидента Comedy Club Александра Реввы «Деньги».

Новое музыкальное видео снято в стиле фильма «Великий Гэтсби». Исполнитель сыграл главного персонажа по имени Ревсби, а популярная актриса — его подругу. Самбурская ходит на вечеринке в сексуальном красном платье.

После выхода видео на цифровых платформах Самбурская решила его прорекламировать. В честь этого она опубликовала забавную фотографию на своей странице в Instagram. На снимке главные персонажи клипа позируют в обнимку, однако их лица поменяли местами с помощью специального приложения, сообщает сайт 360tv.ru.

«Смотрели клип с моим участием на песню «Деньги»?» — поинтересовалась звезда у поклонников.

По словам фанатов, артистка идеально подходит на роль стервозной дамы в эффектном платье. Многие подчеркнули, что уже соскучились по такому сексуальному образу своего кумира.

«Я вообще на одном дыхании посмотрела — в восторге! Настасья, вам ужасно идут такие наряды»;

«Посмотрела, очень классный образ у вас Настасья»;

«Соскучились по секси-Настасье. Выглядите прекрасно, песня топ», — отметили поклонники под публикацией.

Однако некоторые посчитали, что Самбурская идеально вжилась в образ роковой красотки, поскольку и в жизни постоянно со всеми скандалит. Одним из главных конфликтов стали разборки между артисткой и продюсером Виктором Дробышем. Певица Анита Цой встала на сторону звезды ситкома ТНТ.

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Все новости / Шоу-бизнес / Настасья Самбурская в эффектном платье снялась в клипе Александра Реввы
самбурская клип ревва
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