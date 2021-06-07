Спасатели сняли кота с высокой сосны в Ленобласти

Санкт-Петербург, 7 июня. В деревне Лангерево домашний кот забрался на 20-метровую высоту. Животное приезжали снимать с дерева спасатели.

Хозяева вместе с котом отдыхали на даче. Четвероногий друг сбежал в лес и забрался на дерево в 50 метрах от дома. Кот забрался на высоту шести метров и не хотел спускаться.

Спасатели захватили животное специальным удлинителем. Кот громко мяукал, но в итоге его удалось поймать в тент, растянутый внизу. Питомец устремился к дому, как только оказался на земле.

Сотрудники службы спасения пришли на помощь пострадавшей собаке, сообщал ФАН. Звонок в службу спасения поступил от жителя Рудничного района.