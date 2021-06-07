Объем ВТС России в 2020 году превысил 15 млрд долларов

Москва, 7 июня. Показатели военно-технического сотрудничества (ВТС) по продаже оружия выполнены на 102%, объем ВТС составил более 15 млрд долларов, заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

По его словам, на данный момент все действия происходят по плану, который был установлен в 2020 году. При этом портфель экспортных заказов на российскую оборонную продукцию имеет уровень более 50 млрд долларов, доложил Шугаев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

«Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС», — добавил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Сербия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Россией. По словам Шугаева, Белград рассматривает приобретение российских вертолетов и систем ПВО.