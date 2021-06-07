Объем ВТС России в 2020 году превысил 15 млрд долларов

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:07
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
17:00
Политика
Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
Все новости
07 июня 17:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:07
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
17:00
Политика
Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
Все новости

Объем ВТС России в 2020 году превысил 15 млрд долларов

Армия
Объем ВТС России в 2020 году превысил 15 млрд долларов
Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 7 июня. Показатели военно-технического сотрудничества (ВТС) по продаже оружия выполнены на 102%, объем ВТС составил более 15 млрд долларов, заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

По его словам, на данный момент все действия происходят по плану, который был установлен в 2020 году. При этом портфель экспортных заказов на российскую оборонную продукцию имеет уровень более 50 млрд долларов, доложил Шугаев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

«Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС», — добавил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Сербия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Россией. По словам Шугаева, Белград рассматривает приобретение российских вертолетов и систем ПВО.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Объем ВТС России в 2020 году превысил 15 млрд долларов
путин втс фсвтс
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 82738 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 53951 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 37138 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33354 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 30653 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru