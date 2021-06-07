Группа боевиков задержана в Судане при подготовке серии крупных терактов

Хартум, 7 июня. Члены запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида»1 были задержаны в Судане по обвинению в подготовке терактов, сообщили в местной генпрокуратуре.

Представитель ведомства Ахмед Сулейман аль-Авад рассказал, что девять боевиков различной национальности арестованы в Хартуме. Среди них есть выходцы из Сирии, Чада и Туниса.

«Один из задержанных обвиняется в заговоре с целью нападения на иностранных туристов в Суссе и разыскивается компетентными органами Туниса», — уточнил государственный деятель в комментарии для Al-Sudani.

Расследование в отношении задержанных уже ведется. Также власти Судана получили запрос из ОАЭ с просьбой об экстрадиции преступников.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден был против ликвидации главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Будучи вице-президентом, он призывал подождать дополнительных данных разведки о точном местонахождении террориста. Бывший глава Белого дома Барак Обама проигнорировал советы.

1 Организация запрещена на территории РФ.