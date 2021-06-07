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новостей
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:07
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
17:00
Политика
Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
16:59
Происшествия
Соболь продлили меру пресечения по «санитарному делу»
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Группа боевиков задержана в Судане при подготовке серии крупных терактов

Происшествия
Группа боевиков задержана в Судане при подготовке серии крупных терактов
Федеральное агентство новостей

Хартум, 7 июня. Члены запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида»1 были задержаны в Судане по обвинению в подготовке терактов, сообщили в местной генпрокуратуре.

Представитель ведомства Ахмед Сулейман аль-Авад рассказал, что девять боевиков различной национальности арестованы в Хартуме. Среди них есть выходцы из Сирии, Чада и Туниса.

«Один из задержанных обвиняется в заговоре с целью нападения на иностранных туристов в Суссе и разыскивается компетентными органами Туниса», — уточнил государственный деятель в комментарии для Al-Sudani.

Расследование в отношении задержанных уже ведется. Также власти Судана получили запрос из ОАЭ с просьбой об экстрадиции преступников.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден был против ликвидации главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Будучи вице-президентом, он призывал подождать дополнительных данных разведки о точном местонахождении террориста. Бывший глава Белого дома Барак Обама проигнорировал советы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Происшествия / Группа боевиков задержана в Судане при подготовке серии крупных терактов
Судан оаэ аль-каида
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