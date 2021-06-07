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07 июня 17:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысяч зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
17:07
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:06
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:05
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
17:00
Политика
Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
16:59
Происшествия
Соболь продлили меру пресечения по «санитарному делу»
16:59
Весь мир
Особенности национального наркобизнеса в Аргентине — интервью ФАН
16:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:52
Наука
Астрономы из России научили нейросеть находить на снимках Солнца корональные дыры
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Беженцы меняют Германию и порождают раскол в немецком обществе

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Общество
Беженцы меняют Германию и порождают раскол в немецком обществе
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Берлин, 7 июня. Отношение к мигрирующим в Европу часто вызывает споры. Теракты и нападения породили раскол в немецком обществе.

Беженцы стремятся убежать от войны и прибыть в страну, где можно нормально обучиться, найти работу и жилье. Однако кто-то не хочет работать честно, а часть прибывающих в ЕС иностранцев просто исчезает. С 2018 по 2020 год в Германии недосчитались более 700 беженцев. Такая тенденция опасна с точки зрения рисков экстремистской деятельности, торговли людьми и поддельных регистраций. По данным агентства Statista, праворадикальные настроения значительно укрепились за последние пять лет. С каждым годом немцы все чаще плохо отзываются о мигрантах из Африки и Ближнего Востока.

Многие жители Германии придерживаются мнения, что правительству необходимо внести коррективы в миграционную политику и проверять биографию беженцев. Так, бизнесмен Херманн из поселка Венгерн убежден, что мигранты пагубно влияют на немецкое общество, ведь под их видом в страну прибывают преступники и террористы. Нынешняя ситуация с беженцами — позор Евросоюза, считает правозащитник Вольф Зеер. Германия привлекает еще больше мигрантов после выхода Великобритании из ЕС. В стране произошел раскол общества из-за кризиса с беженцами, который уйдет еще не скоро.

Ранее сообщалось, что южные штаты США подали в суд на иммиграционную политику Джо Байдена. Из-за открытой миграционной политики с юга в страну хлынул поток беженцев.

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Все новости / Общество / Беженцы меняют Германию и порождают раскол в немецком обществе
беженцы германия миграция
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