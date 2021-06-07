Беженцы меняют Германию и порождают раскол в немецком обществе

Берлин, 7 июня. Отношение к мигрирующим в Европу часто вызывает споры. Теракты и нападения породили раскол в немецком обществе.

Беженцы стремятся убежать от войны и прибыть в страну, где можно нормально обучиться, найти работу и жилье. Однако кто-то не хочет работать честно, а часть прибывающих в ЕС иностранцев просто исчезает. С 2018 по 2020 год в Германии недосчитались более 700 беженцев. Такая тенденция опасна с точки зрения рисков экстремистской деятельности, торговли людьми и поддельных регистраций. По данным агентства Statista, праворадикальные настроения значительно укрепились за последние пять лет. С каждым годом немцы все чаще плохо отзываются о мигрантах из Африки и Ближнего Востока.

Многие жители Германии придерживаются мнения, что правительству необходимо внести коррективы в миграционную политику и проверять биографию беженцев. Так, бизнесмен Херманн из поселка Венгерн убежден, что мигранты пагубно влияют на немецкое общество, ведь под их видом в страну прибывают преступники и террористы. Нынешняя ситуация с беженцами — позор Евросоюза, считает правозащитник Вольф Зеер. Германия привлекает еще больше мигрантов после выхода Великобритании из ЕС. В стране произошел раскол общества из-за кризиса с беженцами, который уйдет еще не скоро.

Ранее сообщалось, что южные штаты США подали в суд на иммиграционную политику Джо Байдена. Из-за открытой миграционной политики с юга в страну хлынул поток беженцев.