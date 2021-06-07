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07 июня 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:06
Экономика
Эксперты объяснили перспективы отказа России от доллара
17:06
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:05
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:05
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:04
Общество
Россиянка отдохнула в Сочи за 18 тысяч рублей и поделилась впечатлениями
17:04
Общество
Резо Гигинеишвили трогательно попрощался со сценаристом «Мимино» Габриадзе
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
17:00
Политика
Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
16:59
Происшествия
Соболь продлили меру пресечения по «санитарному делу»
16:59
Весь мир
Особенности национального наркобизнеса в Аргентине — интервью ФАН
16:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:52
Наука
Астрономы из России научили нейросеть находить на снимках Солнца корональные дыры
16:52
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в Доме офицеров ЗВО
16:49
Общество
Длящийся более 20 лет брак оказался на грани распада из-за ДНК-теста
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Юлия Норкина явилась во сне подруге Кравец в годовщину своей смерти

Шоу-бизнес
Юлия Норкина явилась во сне подруге Кравец в годовщину своей смерти
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Anatoly Lomokhov

Москва, 7 июня. Прошел уже целый год с момента скоропостижного ухода талантливой журналистки. Причины смерти до сих пор неизвестны.

Светская дива, актриса и певица Алена Кравец до сих пор не может отойти от смерти своей подруги Юлии Норкиной. Артистка утверждает, что журналистка является ей во снах, передает «Собеседник».

Певица утверждает, что она долга плакала от горя, но потом Юлия пришла к ней во сне и успокоила ее.

«Аленка, не рыдай. Мне тут лучше, чем на земле!» — сказала тогда Юлия.

На днях, в годовщину смерти, Норкина опять приснилась Кравец. Она сообщила, что попала в рай и похвасталась общением с ушедшими в мир иной звездами.

«Сейчас у меня и так прекрасная компания – Армен Джигарханян, Сергей Доренко... Стала общаться с Юлей Началовой. Она прекрасная!» — говорит она во сне Кравец.

Артистка утверждает, что помнит разговор в малейших подробностях. Они сидели в парке, вокруг слышалось пение птиц. Юлия также рассказала, что очень переживает за своего супруга Андрея Норкина. Ей больно наблюдать, как он веселится с молоденькими девушками.

«Лишь бы они его не обманули! Он же такой доверчивый. И без меня ему очень сложно!» — передает Кравец приснившиеся слова подруги.

В заключение Алена сообщила, что непременно позвонит Норкину и расскажет об увиденном и услышанном во сне.

«Надеюсь, он все поймет и начнет жить по-другому», — сказала она.

Актриса, певица и светская львица Алена Кравец попала в больницу после несчастного случая, произошедшего в ее доме на Рублевке.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Норкина явилась во сне подруге Кравец в годовщину своей смерти
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