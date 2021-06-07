Юлия Норкина явилась во сне подруге Кравец в годовщину своей смерти

Москва, 7 июня. Прошел уже целый год с момента скоропостижного ухода талантливой журналистки. Причины смерти до сих пор неизвестны.

Светская дива, актриса и певица Алена Кравец до сих пор не может отойти от смерти своей подруги Юлии Норкиной. Артистка утверждает, что журналистка является ей во снах, передает «Собеседник».

Певица утверждает, что она долга плакала от горя, но потом Юлия пришла к ней во сне и успокоила ее.

«Аленка, не рыдай. Мне тут лучше, чем на земле!» — сказала тогда Юлия.

На днях, в годовщину смерти, Норкина опять приснилась Кравец. Она сообщила, что попала в рай и похвасталась общением с ушедшими в мир иной звездами.

«Сейчас у меня и так прекрасная компания – Армен Джигарханян, Сергей Доренко... Стала общаться с Юлей Началовой. Она прекрасная!» — говорит она во сне Кравец.

Артистка утверждает, что помнит разговор в малейших подробностях. Они сидели в парке, вокруг слышалось пение птиц. Юлия также рассказала, что очень переживает за своего супруга Андрея Норкина. Ей больно наблюдать, как он веселится с молоденькими девушками.

«Лишь бы они его не обманули! Он же такой доверчивый. И без меня ему очень сложно!» — передает Кравец приснившиеся слова подруги.

В заключение Алена сообщила, что непременно позвонит Норкину и расскажет об увиденном и услышанном во сне.

«Надеюсь, он все поймет и начнет жить по-другому», — сказала она.

Актриса, певица и светская львица Алена Кравец попала в больницу после несчастного случая, произошедшего в ее доме на Рублевке.