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07 июня 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:04
Шоу-бизнес
Бутусов показал, как подросла его младшая дочь Софья
17:03
Экономика
Республика Марий Эл повысила рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год
17:01
Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
17:00
Политика
Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
16:59
Происшествия
Соболь продлили меру пресечения по «санитарному делу»
16:59
Весь мир
Особенности национального наркобизнеса в Аргентине — интервью ФАН
16:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:52
Наука
Астрономы из России научили нейросеть находить на снимках Солнца корональные дыры
16:52
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в Доме офицеров ЗВО
16:49
Общество
Длящийся более 20 лет брак оказался на грани распада из-за ДНК-теста
16:49
Происшествия
Пьяный мужчина взял в заложники двух женщин в Нижегородской области
16:48
Общество
Саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%
16:48
Политика
Российский политолог рассказал о главных заблуждениях Украины
16:48
Шоу-бизнес
Зудина показала видео с повзрослевшими детьми Табакова
16:47
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:47
Общество
Бывшему терминалу аэропорта в Симферополе нашли новое применение
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Судебный следователь допросил экспертов «Алмаз-Антея» по делу о крушении МН17

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Политика
Судебный следователь допросил экспертов «Алмаз-Антея» по делу о крушении МН17
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Гаага, 7 июня. Судебный следователь провел допрос представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который разбился в 2014 году.

Как сообщает председательствующий судья Окружного суда Гааги Фредерик Стейнхейс, следователь также провел допрос представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии из Бельгии.

Всех экспертов опросили сначала по отдельности, а затем вместе. Сейчас суд должен получить ответы от представителя концерна «Алмаз-Антей» на вопросы, направленные ему в письменном виде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с МН17 на основании доступной информации, в том числе альтернативной. Москва не является частью расследования и не может влиять на происходящее, добавил он.

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Все новости / Политика / Судебный следователь допросил экспертов «Алмаз-Антея» по делу о крушении МН17
суд нидерланды мн17
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