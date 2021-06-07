Судебный следователь допросил экспертов «Алмаз-Антея» по делу о крушении МН17

Гаага, 7 июня. Судебный следователь провел допрос представителей российского концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который разбился в 2014 году.

Как сообщает председательствующий судья Окружного суда Гааги Фредерик Стейнхейс, следователь также провел допрос представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии из Бельгии.

Всех экспертов опросили сначала по отдельности, а затем вместе. Сейчас суд должен получить ответы от представителя концерна «Алмаз-Антей» на вопросы, направленные ему в письменном виде.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с МН17 на основании доступной информации, в том числе альтернативной. Москва не является частью расследования и не может влиять на происходящее, добавил он.