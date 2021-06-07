Привившимся «Спутником V» иностранцам могут разрешить въезд в Словакию

Братислава, 7 июня. Власти Словакии планируют разрешить въезд в страну иностранцам, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

МИД Словакии также порекомендовал властям признать справки о получении прививок «Спутником V», которые туристы должны предоставить при въезде в страну. Об этом сообщает словацкое радио.

Как стало известно ранее, Словакия начала массовую вакцинацию первым российским препаратом от COVID-19 с 7 июня. Процесс будет проходить в течение нескольких этапов.