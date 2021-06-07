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07 июня 17:03
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новостей
17:01
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
17:00
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:00
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
17:00
Экономика
Грунтовые подрусловые потоки в Крыму могут стать новым источником питьевой воды
17:00
Политика
Соловейчик назвал злободневным поход Минина и Пожарского против поляков
16:59
Происшествия
Соболь продлили меру пресечения по «санитарному делу»
16:59
Весь мир
Особенности национального наркобизнеса в Аргентине — интервью ФАН
16:57
Происшествия
Пробка длиной 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
16:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:52
Наука
Астрономы из России научили нейросеть находить на снимках Солнца корональные дыры
16:52
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в Доме офицеров ЗВО
16:49
Общество
Длящийся более 20 лет брак оказался на грани распада из-за ДНК-теста
16:49
Происшествия
Пьяный мужчина взял в заложники двух женщин в Нижегородской области
16:48
Общество
Саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%
16:48
Политика
Российский политолог рассказал о главных заблуждениях Украины
16:48
Шоу-бизнес
Зудина показала видео с повзрослевшими детьми Табакова
16:47
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:47
Общество
Бывшему терминалу аэропорта в Симферополе нашли новое применение
16:46
Общество
Сказочный клип Little Big на кавер хита Backstreet Boys посмотрели почти 3,5 млн раз
16:44
Общество
Елена Летучая спасает морской заповедник в Приморье
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Привившимся «Спутником V» иностранцам могут разрешить въезд в Словакию

Общество
Привившимся «Спутником V» иностранцам могут разрешить въезд в Словакию
Global Look Press  /  Luis Lima Jr Source/ Keystone Press Agency

Братислава, 7 июня. Власти Словакии планируют разрешить въезд в страну иностранцам, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

МИД Словакии также порекомендовал властям признать справки о получении прививок «Спутником V», которые туристы должны предоставить при въезде в страну. Об этом сообщает словацкое радио.

Как стало известно ранее, Словакия начала массовую вакцинацию первым российским препаратом от COVID-19 с 7 июня. Процесс будет проходить в течение нескольких этапов.

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Все новости / Общество / Привившимся «Спутником V» иностранцам могут разрешить въезд в Словакию
словакия вакцинация коронавирус Спутник V
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