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07 июня 17:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:59
Весь мир
Особенности национального наркобизнеса в Аргентине — интервью ФАН
16:58
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
16:57
Происшествия
Пробка длиной 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
16:57
Происшествия
Соболь продлили меру пресечения по "санитарному делу"
16:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:52
Наука
Астрономы из России научили нейросеть находить на снимках Солнца корональные дыры
16:52
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в Доме офицеров ЗВО
16:49
Общество
Длящийся более 20 лет брак оказался на грани распада из-за ДНК-теста
16:49
Происшествия
Пьяный мужчина взял в заложники двух женщин в Нижегородской области
16:49
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
16:48
Общество
Саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%
16:48
Политика
Российский политолог рассказал о главных заблуждениях Украины
16:48
Шоу-бизнес
Зудина показала видео с повзрослевшими детьми Табакова
16:47
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:47
Общество
Бывшему терминалу аэропорта в Симферополе нашли новое применение
16:46
Общество
Сказочный клип Little Big на кавер хита Backstreet Boys посмотрели почти 3,5 млн раз
16:44
Общество
Елена Летучая спасает морской заповедник в Приморье
16:43
Весь мир
Трюдо ждет от Ватикана извинений за геноцид канадских индейцев
16:40
Ближний Восток
Багдад потребовал вывести турецкие войска с территории Ирака
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Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
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Марина Зудина оправдалась за отсутствие памятника на могиле Олега Табакова

769
Общество
Марина Зудина оправдалась за отсутствие памятника на могиле Олега Табакова
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 7 июня. Народный артист Олег Табаков умер больше трех лет назад, однако на его могиле до сих пор не установлен памятник. Причину произошедшего раскрыла его вдова актриса Марина Зудина.

Согласно православным традициям, сразу после захоронения устанавливается крест, а спустя примерно год его заменяют памятником. Однако этого не произошло с захоронением великого артиста.

Вдова Табакова под новой публикацией объяснила, что из-за пандемии коронавируса установку пришлось перенести. Она оправдалась, что долгое время ее семья не могла придумать, что же изобразить на каменном монументе.

«Очень сложно было придумать. Художник очень хороший! Придумали. Потом самоизоляция, потом везли мрамор, с октября по май нельзя работать там, а сейчас начнем», — рассказала Зудина.

Открытие памятника запланировано на начало театрального сезона, чтобы все желающие артисты смогли посетить мемориал. Точную дату Зудина называть не стала, но отметила, что это произойдет не позже сентября.

Предстоящий монумент был разработан театральным художником Николаем Симоновым. Согласно его задумке, на могиле установят три вертикальных столба, которые будет объединять один крест. на каменном сооружении будет выгравирована одна из великих цитат Табакова, сообщает Teleprogramma.pro.

Последние месяцы имя Ольге Табакова связано исключительно со скандалом с домогательствами. Вдова основателя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская поддержала Зудину, после откровений артистки Елены Прокловой.

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Все новости / Общество / Марина Зудина оправдалась за отсутствие памятника на могиле Олега Табакова
табаков могила зудина
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