Марина Зудина оправдалась за отсутствие памятника на могиле Олега Табакова

Москва, 7 июня. Народный артист Олег Табаков умер больше трех лет назад, однако на его могиле до сих пор не установлен памятник. Причину произошедшего раскрыла его вдова актриса Марина Зудина.

Согласно православным традициям, сразу после захоронения устанавливается крест, а спустя примерно год его заменяют памятником. Однако этого не произошло с захоронением великого артиста.

Вдова Табакова под новой публикацией объяснила, что из-за пандемии коронавируса установку пришлось перенести. Она оправдалась, что долгое время ее семья не могла придумать, что же изобразить на каменном монументе.

«Очень сложно было придумать. Художник очень хороший! Придумали. Потом самоизоляция, потом везли мрамор, с октября по май нельзя работать там, а сейчас начнем», — рассказала Зудина.

Открытие памятника запланировано на начало театрального сезона, чтобы все желающие артисты смогли посетить мемориал. Точную дату Зудина называть не стала, но отметила, что это произойдет не позже сентября.

Предстоящий монумент был разработан театральным художником Николаем Симоновым. Согласно его задумке, на могиле установят три вертикальных столба, которые будет объединять один крест. на каменном сооружении будет выгравирована одна из великих цитат Табакова, сообщает Teleprogramma.pro.

Последние месяцы имя Ольге Табакова связано исключительно со скандалом с домогательствами. Вдова основателя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская поддержала Зудину, после откровений артистки Елены Прокловой.