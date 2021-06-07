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09 июня 16:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:59
Политика
Аналитик Пикин раскрыл принципы дипломатической игры США в вопросе «СП-2»
16:57
Происшествия
Поэта Бородина нашли мертвым в Москве
16:56
Происшествия
В промзоне Петербурга полыхают цеха
16:56
Армия
Россия и Турция высоко оценили работу центра по контролю за прекращением огня в НКР
16:56
Шоу-бизнес
Лев Лещенко сравнил современный отечественный шоу-бизнес с кунсткамерой
16:55
Происшествия
Катафалк с трупом попал в ДТП на Рублевском шоссе
16:52
Экономика
Баварский завод BMW сокращает производство из-за дефицита чипов
16:51
Общество
Умерла известная чешская актриса Либуше Шафранкова
16:50
Технологии
Продажи Asus Zenfone 8 стартовали в России
16:49
Происшествия
Во Владимирской области водитель оставил беременную попутчицу на трассе и уехал
16:48
Общество
Ракова анонсировала увеличение числа коек для больных COVID-19 в Москве
16:47
Общество
Порочная практика: нужен ли Ростову элитный микрорайон в зоне затопления
16:43
Шоу-бизнес
Судьба звезд «Просто Мария» достойна отдельного сериала
16:43
Шоу-бизнес
Пашу рассказал об отношениях с Тимати после ухода рэпера из лейбла Black Star
16:42
Политика
Украина вышла на тропу войны с экспортом товаров из Белоруссии
16:41
Армия
Рябков анонсировал окончательное обсуждение документа по иранской ядерной сделке
16:40
Шоу-бизнес
Фото Дарьи Жуковой с сыном от греческого миллиардера попало в Сеть
16:39
Происшествия
В Петербурге неизвестная женщина похитила дорогие кусты с территории элитного ЖК
16:38
Шоу-бизнес
Фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре» получило дату премьеры в России
16:37
Армия
В Генштабе ВС РФ назвали сроки проведения учений стран СНГ «Боевое содружество»
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В Испании сразу шесть доз вакцины от COVID-19 ввели преподавателям местной школы

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Общество
В Испании сразу шесть доз вакцины от COVID-19 ввели преподавателям местной школы
pixabay.com

Мадрид, 7 июня. Врачебная ошибка привела к тому, что учителям одной из испанских школ ввели сразу шесть доз вакцины от коронавируса.

Восемь преподавателей из-за невнимательности медиков получили гораздо больше доз препарата, чем необходимо. Об этом сообщает агентство Efe.

Один из учителей Висенте Асенсио рассказал, что ни у кого сильных симптомов не проявилось. В понедельник учителя, как обычно, вышли на работу. Аналогичные инциденты со случайной передозировкой уже были зафиксированы в Германии и Италии.

Ранее Испания открыла границы для вакцинированных от COVID-19 туристов. Для въезда будут учитываться прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств.

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Все новости / Общество / В Испании сразу шесть доз вакцины от COVID-19 ввели преподавателям местной школы
испания вакцинация коронавирус
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