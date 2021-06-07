В Испании сразу шесть доз вакцины от COVID-19 ввели преподавателям местной школы

Мадрид, 7 июня. Врачебная ошибка привела к тому, что учителям одной из испанских школ ввели сразу шесть доз вакцины от коронавируса.

Восемь преподавателей из-за невнимательности медиков получили гораздо больше доз препарата, чем необходимо. Об этом сообщает агентство Efe.

Один из учителей Висенте Асенсио рассказал, что ни у кого сильных симптомов не проявилось. В понедельник учителя, как обычно, вышли на работу. Аналогичные инциденты со случайной передозировкой уже были зафиксированы в Германии и Италии.

Ранее Испания открыла границы для вакцинированных от COVID-19 туристов. Для въезда будут учитываться прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств.