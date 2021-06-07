Сенатор-демократ в США выступил против сторонников Байдена

Вашингтон, 7 июня. Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин не поддержит законопроект, который призван расширить возможности голосования по почте, в ходе его рассмотрения в Конгрессе. Об этом он сообщил в эфире канала CBS.

По словам Манчина, одностороннее принятие Демократами закона, который не поддерживается Республиканской партией, негативно отразится на состоянии американского общества, усугубив его раскол.

«Я считаю, что однопартийное голосование разрушит и без того ослабевающие узы нашей демократии, и по этой причине я буду голосовать против этого законопроекта», — заявил Манчин.

Manchin: “I believe that partisan voting legislation will destroy the already weakening binds of our democracy, and for that reason, I will vote against the For the People Act. Furthermore, I will not vote to weaken or eliminate the filibuster.” https://t.co/P1N79VG1Wa — Manu Raju (@mkraju) June 6, 2021

Многие пользователи соцсетей уже поспешили обвинить сенатора в предательстве и ущемлении гражданских прав.

Закон о фальсификациях

Вопрос об изменении избирательного законодательства стали стал камнем преткновения между республиканцами и демократами. Представители Республиканской партии пытаются помешать попыткам Демократов ослабить контроль над избирательным процессом и расширить возможности голосования по почте, из-за опасения фальсификаций, которые, как считают республиканцы, имели место в ходе президентских выборов 2020 года.

Global Look Press / Paul Weaver / Keystone Press Agency

Ряд штатов, в которых у власти находятся губернаторы от Республиканской партии, приняли законы об ужесточении контроля над голосованием, что выражается в обязательной идентификации гражданина, участвующего в голосовании. Вашингтонская администрация называет эти меры антидемократичными.

Переломить ситуацию может принятие федерального закона, однако, демарш сенатора Манчина ставит под сомнение возможность Демократов собрать необходимые для принятия закона 60 голосов.

Законодательный клинч

Более того, если позиция Джо Манчина по поводу необходимости двухпартийного консенсуса является принципиальной, то под угрозу будет поставлено большинство законопроектов, ожидающих принятия Конгрессом. К ним можно отнести ратификацию глобального минимального налога для корпораций, согласованного министрами финансов стран «Большой семерки», финансирование предвыборных программ Джо Байдена, и многие другие вопросы, по которым у демократов и республиканцев имеются разногласия.

По сути Джо Байден оказался в том же положении, что и Дональд Трамп, ставший президентом в 2016 году: из-за отсутствия согласия между демократами и республиканцами в Конгрессе, ему приходится активно маневрировать по большинству вопросов внутренней и внешней политики. Это заметно по противоречивым действиям администрации Белого дома, которая вынуждена принимать решения, удовлетворяющие «и нашим, и вашим», даже если они идут вразрез с предвыборными обещаниями Байдена.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

До сих пор демократам в целом удавалось выдерживать генеральную линию партии и проводить в жизнь необходимую политику, но инциденты, подобные заявлению Джо Манчина, ослабляют позицию действующей Вашингтонской администрации.

Трамп идет в наступление

Еще больше может осложниться внутриполитическая ситуация в США после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в 2022 году. Республиканцы настроены взять реванш после поражения Дональда Трампа на прошлогодних выборах. И судя по падающим рейтингам Джо Байдена, у них на это есть все шансы.

В успехе Республиканской партии на предстоящих выборах не сомневается и Дональд Трамп. Об этом он заявил на съезде Республиканцев в Северной Каролине, в ходе которого жестко раскритиковал администрацию Байдена.

«У нас будет грандиозный 2022 год», — заявил экс-президент.

В целом, как демократы, так и республиканцы пытаются консолидировать свои ряды и заработать политические очки в преддверии предстоящих выборов, а потому любые заявления, противоречащие партийной этике, воспринимаются крайне болезненно.