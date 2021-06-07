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новостей
16:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:54
Происшествия
Соболь продлили меру пресечения по "санитарному делу"
16:52
Наука
Астрономы из России научили нейросеть находить на снимках Солнца корональные дыры
16:52
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
16:52
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в Доме офицеров ЗВО
16:49
Общество
Длящийся более 20 лет брак оказался на грани распада из-за ДНК-теста
16:49
Происшествия
Пьяный мужчина взял в заложники двух женщин в Нижегородской области
16:49
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
16:48
Общество
Саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%
16:48
Политика
Российский политолог рассказал о главных заблуждениях Украины
16:48
Шоу-бизнес
Зудина показала видео с повзрослевшими детьми Табакова
16:47
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:47
Общество
Бывшему терминалу аэропорта в Симферополе нашли новое применение
16:46
Общество
Сказочный клип Little Big на кавер хита Backstreet Boys посмотрели почти 3,5 млн раз
16:44
Общество
Елена Летучая спасает морской заповедник в Приморье
16:43
Весь мир
Трюдо ждет от Ватикана извинений за геноцид канадских индейцев
16:40
Ближний Восток
Багдад потребовал вывести турецкие войска с территории Ирака
16:37
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
16:37
Происшествия
Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют после пожара
16:35
Общество
Челябинск занял первое место в рейтинге самых мрачных городов России
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Сенатор-демократ в США выступил против сторонников Байдена

США
Сенатор-демократ в США выступил против сторонников Байдена
Global Look Press  /  Bill O'Leary - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 7 июня. Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин не поддержит законопроект, который призван расширить возможности голосования по почте, в ходе его рассмотрения в Конгрессе. Об этом он сообщил в эфире канала CBS.

По словам Манчина, одностороннее принятие Демократами закона, который не поддерживается Республиканской партией, негативно отразится на состоянии американского общества, усугубив его раскол.

«Я считаю, что однопартийное голосование разрушит и без того ослабевающие узы нашей демократии, и по этой причине я буду голосовать против этого законопроекта», — заявил Манчин.

Многие пользователи соцсетей уже поспешили обвинить сенатора в предательстве и ущемлении гражданских прав.

Закон о фальсификациях

Вопрос об изменении избирательного законодательства стали стал камнем преткновения между республиканцами и демократами. Представители Республиканской партии пытаются помешать попыткам Демократов ослабить контроль над избирательным процессом и расширить возможности голосования по почте, из-за опасения фальсификаций, которые, как считают республиканцы, имели место в ходе президентских выборов 2020 года.

Сенатор-демократ в США выступил против сторонников Байдена
Global Look Press  / Paul Weaver / Keystone Press Agency

Ряд штатов, в которых у власти находятся губернаторы от Республиканской партии, приняли законы об ужесточении контроля над голосованием, что выражается в обязательной идентификации гражданина, участвующего в голосовании. Вашингтонская администрация называет эти меры антидемократичными.

Переломить ситуацию может принятие федерального закона, однако, демарш сенатора Манчина ставит под сомнение возможность Демократов собрать необходимые для принятия закона 60 голосов.

Законодательный клинч

Более того, если позиция Джо Манчина по поводу необходимости двухпартийного консенсуса является принципиальной, то под угрозу будет поставлено большинство законопроектов, ожидающих принятия Конгрессом. К ним можно отнести ратификацию глобального минимального налога для корпораций, согласованного министрами финансов стран «Большой семерки», финансирование предвыборных программ Джо Байдена, и многие другие вопросы, по которым у демократов и республиканцев имеются разногласия.

По сути Джо Байден оказался в том же положении, что и Дональд Трамп, ставший президентом в 2016 году: из-за отсутствия согласия между демократами и республиканцами в Конгрессе, ему приходится активно маневрировать по большинству вопросов внутренней и внешней политики. Это заметно по противоречивым действиям администрации Белого дома, которая вынуждена принимать решения, удовлетворяющие «и нашим, и вашим», даже если они идут вразрез с предвыборными обещаниями Байдена.

Сенатор-демократ в США выступил против сторонников Байдена
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

До сих пор демократам в целом удавалось выдерживать генеральную линию партии и проводить в жизнь необходимую политику, но инциденты, подобные заявлению Джо Манчина, ослабляют позицию действующей Вашингтонской администрации.

Трамп идет в наступление

Еще больше может осложниться внутриполитическая ситуация в США после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в 2022 году. Республиканцы настроены взять реванш после поражения Дональда Трампа на прошлогодних выборах. И судя по падающим рейтингам Джо Байдена, у них на это есть все шансы.

В успехе Республиканской партии на предстоящих выборах не сомневается и Дональд Трамп. Об этом он заявил на съезде Республиканцев в Северной Каролине, в ходе которого жестко раскритиковал администрацию Байдена.

«У нас будет грандиозный 2022 год», — заявил экс-президент.

В целом, как демократы, так и республиканцы пытаются консолидировать свои ряды и заработать политические очки в преддверии предстоящих выборов, а потому любые заявления, противоречащие партийной этике, воспринимаются крайне болезненно.

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Все новости / США / Сенатор-демократ в США выступил против сторонников Байдена
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