Сенатор-демократ в США выступил против сторонников Байдена

Вашингтон, 7 июня. Сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин не поддержит законопроект, который призван расширить возможности голосования по почте, в ходе его рассмотрения в Конгрессе. Об этом он сообщил в эфире канала CBS.

По словам Манчина, одностороннее принятие Демократами закона, который не поддерживается Республиканской партией, негативно отразится на состоянии американского общества, усугубив его раскол.

Manchin: “I believe that partisan voting legislation will destroy the already weakening binds of our democracy, and for that reason, I will vote against the For the People Act. Furthermore, I will not vote to weaken or eliminate the filibuster.” https://t.co/P1N79VG1Wa