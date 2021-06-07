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07 июня 16:54
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новостей
16:52
Наука
Астрономы из России научили нейросеть находить на снимках Солнца корональные дыры
16:52
Политика
Власти Белоруссии утвердили праздник Дня народного единства
16:52
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в Доме офицеров ЗВО
16:49
Общество
Длящийся более 20 лет брак оказался на грани распада из-за ДНК-теста
16:49
Происшествия
Пьяный мужчина взял в заложники двух женщин в Нижегородской области
16:49
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
16:48
Общество
Саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%
16:48
Политика
Российский политолог рассказал о главных заблуждениях Украины
16:48
Шоу-бизнес
Зудина показала видео с повзрослевшими детьми Табакова
16:47
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:47
Общество
Бывшему терминалу аэропорта в Симферополе нашли новое применение
16:46
Общество
Сказочный клип Little Big на кавер хита Backstreet Boys посмотрели почти 3,5 млн раз
16:44
Общество
Елена Летучая спасает морской заповедник в Приморье
16:43
Весь мир
Трюдо ждет от Ватикана извинений за геноцид канадских индейцев
16:41
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:40
Ближний Восток
Багдад потребовал вывести турецкие войска с территории Ирака
16:37
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
16:37
Происшествия
Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют после пожара
16:35
Общество
Челябинск занял первое место в рейтинге самых мрачных городов России
16:33
Происшествия
ГП утвердила обвинительное заключение по делу Музраева
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ФАН выяснил причину конфликта между цыганскими таборами под Ульяновском

Происшествия
ФАН выяснил причину конфликта между цыганскими таборами под Ульяновском
Свадебное агентство СПб Skazka project

Ульяновск, 7 июня. Два цыганских табора устроили потасовку, которая закончилась для некоторых участников травмами.

Инцидент произошел в Лебяжье — это цыганское поселение. По предварительным данным, конфликт случился из-за отсутствия подарков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Два человека пострадали в потасовке, сообщал ФАН. Сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают участников конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Все новости / Происшествия / ФАН выяснил причину конфликта между цыганскими таборами под Ульяновском
ульяновск драка цыгане
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