ФАН выяснил причину конфликта между цыганскими таборами под Ульяновском

Ульяновск, 7 июня. Два цыганских табора устроили потасовку, которая закончилась для некоторых участников травмами.

Инцидент произошел в Лебяжье — это цыганское поселение. По предварительным данным, конфликт случился из-за отсутствия подарков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Два человека пострадали в потасовке, сообщал ФАН. Сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают участников конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.