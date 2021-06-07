Поклонская пригласила украинских футболистов на матч в Крыму

Москва, 7 июня. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская иронично отреагировала на форму футболистов сборной Украины с картой страны и Крымом.

Как написала Поклонская в Telegram-канале, можно было бы провести совместный матч крымских и украинских спортсменов.

«Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами , раз уж они так скучают», — высказалась парламентарий.

Также она напомнила Украине о примете про Крым.

«Есть такая примета: на крымчан посягнешь — свое потеряешь», — добавила Поклонская.

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Ранее глава крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, что собирается обсудить скандал с формой сборной Украины с представителями УЕФА. Он заявил, что обсудит правомочия спортсменов выступать в той экипировке, которую они показали перед предстоящим чемпионатом Европы.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что его не удивило одобрение УЕФА формы сборной Украины с изображением полуострова. По его словам, мы живем в мире, где уже нет правил, передает НСН.