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новостей
16:49
Общество
Длящийся более 20 лет брак оказался на грани распада из-за ДНК-теста
16:49
Происшествия
Пьяный мужчина взял в заложники двух женщин в Нижегородской области
16:49
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
16:48
Общество
Саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%
16:48
Политика
Российский политолог рассказал о главных заблуждениях Украины
16:48
Шоу-бизнес
Зудина показала видео с повзрослевшими детьми Табакова
16:47
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:47
Общество
Бывшему терминалу аэропорта в Симферополе нашли новое применение
16:46
Общество
Сказочный клип Little Big на кавер хита Backstreet Boys посмотрели почти 3,5 млн раз
16:44
Общество
Елена Летучая спасает морской заповедник в Приморье
16:43
Весь мир
Трюдо ждет от Ватикана извинений за геноцид канадских индейцев
16:41
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:40
Ближний Восток
Багдад потребовал вывести турецкие войска с территории Ирака
16:37
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
16:37
Происшествия
Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют после пожара
16:36
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в доме офицеров ЗВО
16:35
Общество
Челябинск занял первое место в рейтинге самых мрачных городов России
16:33
Происшествия
ГП утвердила обвинительное заключение по делу Музраева
16:33
Армия
Рогозин одним аргументом объяснил нежелание США вводить санкции против РФ
16:32
Ливия
Ливийский парламентарий: Теракт в Сабхе обнажил проблемы с безопасностью границ
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Поклонская пригласила украинских футболистов на матч в Крыму

  /   Обновлено: 07 июня 2021 14:33
Политика
Поклонская пригласила украинских футболистов на матч в Крыму
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 7 июня. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская иронично отреагировала на форму футболистов сборной Украины с картой страны и Крымом.

Как написала Поклонская в Telegram-канале, можно было бы провести совместный матч крымских и украинских спортсменов.

«Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами , раз уж они так скучают», — высказалась парламентарий.

Также она напомнила Украине о примете про Крым.

«Есть такая примета: на крымчан посягнешь — свое потеряешь», — добавила Поклонская.

Поклонская пригласила украинских футболистов на матч в Крыму
ФБА «Экономика сегодня»  / Евгения Авраменко

Ранее глава крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, что собирается обсудить скандал с формой сборной Украины с представителями УЕФА. Он заявил, что обсудит правомочия спортсменов выступать в той экипировке, которую они показали перед предстоящим чемпионатом Европы.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что его не удивило одобрение УЕФА формы сборной Украины с изображением полуострова. По его словам, мы живем в мире, где уже нет правил, передает НСН.

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Все новости / Политика / Поклонская пригласила украинских футболистов на матч в Крыму
украина поклонская крым
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