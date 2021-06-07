Петербуржцы выражают слова скорби после скоропостижной смерти Риммы Волковой

Санкт-Петербург, 7 июня. О трагедии стало известно в ночь на 7 июня. Скорбящие петербуржцы имеют возможность выразить свои соболезнования родным артистки.

В минувшее воскресенье, 6 июня, в ДТП под Петербургом трагически оборвалась жизнь Народной артистки России Риммы Степановны Волковой. Об этом сообщила официальная группа Музыкальной школы им. Римского-Корсакова в социальной сети Вконтакте, передают «Невские Новости».

После 25 службы в Мариинском театре Волкова пришла на работу в музыкальную школу, где заведовала вокальным отделом. Коллеги отмечают, что женщина была полна сил и энергии, у нее были большие творческие планы, которым теперь не суждено сбыться вследствие трагического инцидента. Поклонники и благодарные ученики в комментариях к записи выражают слова скорби.

«Два дня назад выпустилась из ее группы с 5 курса... Таких людей как она просто не бывает. Это огромная потеря для всех, кто её знал...???? Не хватает сил, чтобы это принять и осознать... Слезы не заканчиваются…» — не может поверить в произошедшее Анастасия Михайлова. «Какая утрата! Соболезнования родным и близким! Потрясающий человек огромной души», — скорбит Вера Соловьева. «Царствие небесное! Скромный, талантливый человек», — пишет Татьяна Вискунова. «Мы разом все осиротели... Величайшей души и огромного доброго сердца человек... Слов скорби не подобрать...Невероятно...» — комментирует Елена Тарасова. «Ужасное событие. Римма Степановна, с глубокой благодарностью! Ваш талант, Ваше искусство, Ваше чуткое отношение к ученикам! Спасибо Вам» — сказал последние слова благодарности Денис Маймистов. «Светлая память. Невосполнимая потеря в мире искусства», — отметила Ирина Бедник.

Ранее сообщалось, что российский актер и каскадер Андрей Погребинский, известный по сериалам «Ментозавры», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» умер на 46-ом году жизни.