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07 июня 16:50
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новостей
16:49
Общество
Длящийся более 20 лет брак оказался на грани распада из-за ДНК-теста
16:49
Происшествия
Пьяный мужчина взял в заложники двух женщин в Нижегородской области
16:49
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять в случае попадания Украины в четвертьфинал
16:48
Общество
Саратовским учителям и чиновникам поднимут зарплату на 10%
16:48
Политика
Российский политолог рассказал о главных заблуждениях Украины
16:48
Шоу-бизнес
Зудина показала видео с повзрослевшими детьми Табакова
16:47
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:47
Общество
Бывшему терминалу аэропорта в Симферополе нашли новое применение
16:46
Общество
Сказочный клип Little Big на кавер хита Backstreet Boys посмотрели почти 3,5 млн раз
16:44
Общество
Елена Летучая спасает морской заповедник в Приморье
16:43
Весь мир
Трюдо ждет от Ватикана извинений за геноцид канадских индейцев
16:41
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:40
Ближний Восток
Багдад потребовал вывести турецкие войска с территории Ирака
16:37
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
16:37
Происшествия
Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют после пожара
16:36
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в доме офицеров ЗВО
16:35
Общество
Челябинск занял первое место в рейтинге самых мрачных городов России
16:33
Происшествия
ГП утвердила обвинительное заключение по делу Музраева
16:33
Армия
Рогозин одним аргументом объяснил нежелание США вводить санкции против РФ
16:32
Ливия
Ливийский парламентарий: Теракт в Сабхе обнажил проблемы с безопасностью границ
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Петербуржцы выражают слова скорби после скоропостижной смерти Риммы Волковой

Общество
Петербуржцы выражают слова скорби после скоропостижной смерти Риммы Волковой
Prt Scr youtube.com  /  Elnara Muermans

Санкт-Петербург, 7 июня. О трагедии стало известно в ночь на 7 июня. Скорбящие петербуржцы имеют возможность выразить свои соболезнования родным артистки.

В минувшее воскресенье, 6 июня, в ДТП под Петербургом трагически оборвалась жизнь Народной артистки России Риммы Степановны Волковой. Об этом сообщила официальная группа Музыкальной школы им. Римского-Корсакова в социальной сети Вконтакте, передают «Невские Новости».

После 25 службы в Мариинском театре Волкова пришла на работу в музыкальную школу, где заведовала вокальным отделом. Коллеги отмечают, что женщина была полна сил и энергии, у нее были большие творческие планы, которым теперь не суждено сбыться вследствие трагического инцидента. Поклонники и благодарные ученики в комментариях к записи выражают слова скорби.

«Два дня назад выпустилась из ее группы с 5 курса... Таких людей как она просто не бывает. Это огромная потеря для всех, кто её знал...???? Не хватает сил, чтобы это принять и осознать... Слезы не заканчиваются…» — не может поверить в произошедшее Анастасия Михайлова.

«Какая утрата! Соболезнования родным и близким! Потрясающий человек огромной души», — скорбит Вера Соловьева.

«Царствие небесное! Скромный, талантливый человек», — пишет Татьяна Вискунова.

«Мы разом все осиротели... Величайшей души и огромного доброго сердца человек... Слов скорби не подобрать...Невероятно...» — комментирует Елена Тарасова.

«Ужасное событие. Римма Степановна, с глубокой благодарностью! Ваш талант, Ваше искусство, Ваше чуткое отношение к ученикам! Спасибо Вам» — сказал последние слова благодарности Денис Маймистов.

«Светлая память. Невосполнимая потеря в мире искусства», — отметила Ирина Бедник.

Ранее сообщалось, что российский актер и каскадер Андрей Погребинский, известный по сериалам «Ментозавры», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» умер на 46-ом году жизни.

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