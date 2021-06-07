Дело бизнесмена Бойко-Великого о хищении 190 млн рублей направлено в суд

Москва, 7 июня. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищении свыше 190 млн рублей у ростовского банка «Кредит Экспресс».

Бойко-Великий на протяжении двух лет находился в СИЗО. В мае Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на домашний арест. На данный момент расследование дела в отношении предпринимателя завершено. В скором времени его рассмотрением займется столичный суд.

По версии следствия, Бойко-Великий причастен к хищению денежных средств у ростовского банка «Кредит Экспресс». Сумма ущерба от действий предпринимателя составила более 190 млн рублей.