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07 июня 16:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:44
Общество
Елена Летучая спасает морской заповедник в Приморье
16:43
Весь мир
Трюдо ждет от Ватикана извинений за геноцид канадских индейцев
16:43
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять из-за попадания Украины в четвертьфинал
16:41
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:40
Ближний Восток
Багдад потребовал вывести турецкие войска с территории Ирака
16:37
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
16:37
Происшествия
Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют после пожара
16:37
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:36
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в доме офицеров ЗВО
16:35
Общество
Челябинск занял первое место в рейтинге самых мрачных городов России
16:33
Происшествия
ГП утвердила обвинительное заключение по делу Музраева
16:33
Армия
Рогозин одним аргументом объяснил нежелание США вводить санкции против РФ
16:32
Ливия
Ливийский парламентарий: Теракт в Сабхе обнажил проблемы с безопасностью границ
16:31
Видео
Эфир: Вернут ли российские турфирмы «ковидные» долги своим клиентам
16:31
Общество
В ПФР рассказали о возможности получить надбавку к пенсии
16:29
Армия
Американский дрон MQ-25 Stingray впервые в истории совершил дозаправку в воздухе
16:28
Экономика
В Госдуме ожидают наступление нового мирового экономического кризиса
16:27
Общество
Украина закрыла границу с Крымом, оставив только две дороги для людей и машин
16:25
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в екатеринбургском парке
16:25
Политика
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Дело бизнесмена Бойко-Великого о хищении 190 млн рублей направлено в суд

Происшествия
Дело бизнесмена Бойко-Великого о хищении 190 млн рублей направлено в суд
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Москва, 7 июня. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело предпринимателя Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищении свыше 190 млн рублей у ростовского банка «Кредит Экспресс».

Бойко-Великий на протяжении двух лет находился в СИЗО. В мае Мосгорсуд изменил ему меру пресечения на домашний арест. На данный момент расследование дела в отношении предпринимателя завершено. В скором времени его рассмотрением займется столичный суд.

По версии следствия, Бойко-Великий причастен к хищению денежных средств у ростовского банка «Кредит Экспресс». Сумма ущерба от действий предпринимателя составила более 190 млн рублей.

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уголовное дело хищение Бойко-Великий
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