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07 июня 16:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:43
Весь мир
Трюдо ждет от Ватикана извинений за геноцид канадских индейцев
16:43
Спорт
Сетку плей-офф Евро-2020 не станут менять из-за попадания Украины в четвертьфинал
16:41
Происшествия
ФАН публикует видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте
16:40
Ближний Восток
Багдад потребовал вывести турецкие войска с территории Ирака
16:37
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
16:37
Происшествия
Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют после пожара
16:37
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:36
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в доме офицеров ЗВО
16:35
Общество
Челябинск занял первое место в рейтинге самых мрачных городов России
16:33
Происшествия
ГП утвердила обвинительное заключение по делу Музраева
16:33
Армия
Рогозин одним аргументом объяснил нежелание США вводить санкции против РФ
16:32
Ливия
Ливийский парламентарий: Теракт в Сабхе обнажил проблемы с безопасностью границ
16:31
Видео
Эфир: Вернут ли российские турфирмы «ковидные» долги своим клиентам
16:31
Общество
В ПФР рассказали о возможности получить надбавку к пенсии
16:29
Армия
Американский дрон MQ-25 Stingray впервые в истории совершил дозаправку в воздухе
16:28
Экономика
В Госдуме ожидают наступление нового мирового экономического кризиса
16:27
Общество
Украина закрыла границу с Крымом, оставив только две дороги для людей и машин
16:25
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в екатеринбургском парке
16:25
Политика
Генерал Липовой осадил Зеленского после его просьбы принять Украину в НАТО
16:25
Политика
Пушков констатировал усталость Запада от Украины
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Экс-схиигумен Сергий останется под арестом до конца лета

301
Происшествия
Экс-схиигумен Сергий останется под арестом до конца лета
mos-gorsud.ru  /  Пресс-служба Басманного суда

Екатеринбург, 7 июня. Московский суд продлил меру пресечения бывшему схимонаху Сергию. Он останется в СИЗО до 31 августа.

Клирика Николая Романова, отлученного от церкви, задержали 29 декабря. После этого его доставили в Москву. Бывший схимонах обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Сам он свою вину не признает. Помимо этого, Сергий публично отрицал пандемию коронавируса.

В СК также заявили о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

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Все новости / Происшествия / Экс-схиигумен Сергий останется под арестом до конца лета
суд арест сергий
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