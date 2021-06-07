Экс-схиигумен Сергий останется под арестом до конца лета

Екатеринбург, 7 июня. Московский суд продлил меру пресечения бывшему схимонаху Сергию. Он останется в СИЗО до 31 августа.

Клирика Николая Романова, отлученного от церкви, задержали 29 декабря. После этого его доставили в Москву. Бывший схимонах обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Сам он свою вину не признает. Помимо этого, Сергий публично отрицал пандемию коронавируса.

В СК также заявили о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.