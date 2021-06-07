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16:37
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
16:37
Происшествия
Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют после пожара
16:37
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:36
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в доме офицеров ЗВО
16:35
Общество
Челябинск занял первое место в рейтинге самых мрачных городов России
16:33
Происшествия
ГП утвердила обвинительное заключение по делу Музраева
16:33
Армия
Рогозин одним аргументом объяснил нежелание США вводить санкции против РФ
16:32
Ливия
Ливийский парламентарий: Теракт в Сабхе обнажил проблемы с безопасностью границ
16:31
Видео
Эфир: Вернут ли российские турфирмы «ковидные» долги своим клиентам
16:31
Общество
В ПФР рассказали о возможности получить надбавку к пенсии
16:29
Армия
Американский дрон MQ-25 Stingray впервые в истории совершил дозаправку в воздухе
16:28
Экономика
В Госдуме ожидают наступление нового мирового экономического кризиса
16:27
Общество
Украина закрыла границу с Крымом, оставив только две дороги для людей и машин
16:25
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в екатеринбургском парке
16:25
Политика
Генерал Липовой осадил Зеленского после его просьбы принять Украину в НАТО
16:25
Политика
Пушков констатировал усталость Запада от Украины
16:24
Общество
Раскрыта польза самой популярной летней ягоды для организма человека
16:24
Происшествия
Пьяный водитель сбил двоих детей возле жилого дома в Уфе
16:21
Спорт
Федор Кудряшов пропустит матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
16:20
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Иорданский депутат исключен из парламента за подстрекательство к беспорядкам

Ближний Восток
Иорданский депутат исключен из парламента за подстрекательство к беспорядкам
Global Look Press  /  Mohammad Abu Ghosh/ZUMAPRESS.com

Амман, 7 июня. Иорданский парламент проголосовал за исключение депутата Усамы аль-Аджарма, обвинив его в разжигании беспорядков. Согласно информации, которую приводит Arab News, голосование состоялось накануне.

Чрезвычайное заседание было проведено после того, как в пригороде Наура на юго-западе Аммана, где проживает племя Аджарма, начались потасовки между сторонниками депутата, которого ранее временно отстранили от работы в парламенте, и силовиками. В результате четверо полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.

Депутат был замечен на видео, в котором он с саблей в руке и пистолетом в кобуре оскорблял короля Абдаллу II.

Спикер нижней палаты Абдулмуним Оддат и ряд других парламентариев осудили «извращенные высказывания» Аль-Аджарма и «клеветнические» обвинения в адрес главы государства.

«Я заявляю о поддержке короля парламентом, который не приемлет какие-либо попытки нанести ущерб его престижу и отвергает любую клевету касательно социальной структуры королевства, его племенной и семейной гармонии, которые составляют основу безопасности и стабильности в Иордании», — заявил Оддат.

На прошлой неделе депутаты проголосовали за приостановку членства Аль-Аджарма в парламенте на год после того, как он на камеру обвинил правительство в намеренном «погружении страны во тьму». По его заявлениям, отключения электроэнергии, инициированные властями королевства, должны были предотвратить марш солидарности иорданских племен, требующих выслать из страны израильского посла за недавние бомбардировки сектора Газа.

После этого Аль-Аджарма подал в парламент письмо об отставке, в котором выразил тревогу по поводу положения конституции, наделяющего короля правом распускать Меджлис.

На некоторых видеороликах депутат угрожал создать «радикальное иорданское правое крыло» из племен и бывших армейских деятелей, чтобы «очистить Амман от либеральной элиты», обвиняя ее в существующих проблемах в стране.

В ответ правительство заявило, что не потерпит никаких действий, угрожающих стабильности и безопасности государства, добавив, что никто не стоит выше закона. Сообщается, что в настоящее время силовые структуры пытаются восстановить порядок в районах проведения демонстраций.

Антиправительственные выступления сторонников Аль-Аджарма прошли на фоне всплеска пропалестинских настроений в Иордании. Причиной стали бомбардировки Израилем сектора Газа во время обострения конфликта в прошлом месяце. 14 мая иорданские демонстранты организовали марш солидарности в сторону израильской границы и попытались пройти на палестинские территории, чтобы присоединиться к борьбе с сионистским режимом на стороне арабов. Пограничные войска были вынуждены применить слезоточивый газ. Между тем в иорданской столице прошли акции протеста, участники которых потребовали от правительства выслать из страны израильского посла.

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Все новости / Ближний Восток / Иорданский депутат исключен из парламента за подстрекательство к беспорядкам
израиль иордания сектор газа
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