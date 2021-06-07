Иорданский депутат исключен из парламента за подстрекательство к беспорядкам

Амман, 7 июня. Иорданский парламент проголосовал за исключение депутата Усамы аль-Аджарма, обвинив его в разжигании беспорядков. Согласно информации, которую приводит Arab News, голосование состоялось накануне.

Outrageous king: Jordan’s parliament expels MP Osama al-Azarmeh for inciting riots https://t.co/aUnOhkJ4J7 — News8Plus (@news8_plus) June 7, 2021

Чрезвычайное заседание было проведено после того, как в пригороде Наура на юго-западе Аммана, где проживает племя Аджарма, начались потасовки между сторонниками депутата, которого ранее временно отстранили от работы в парламенте, и силовиками. В результате четверо полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.

Депутат был замечен на видео, в котором он с саблей в руке и пистолетом в кобуре оскорблял короля Абдаллу II.

Our Politicians on the Hill could learn a lesson from Jordan's Parliament!!!



Jordanian parliament expels MP Osama Al-Ajarmeh for inciting riots https://t.co/vt0rOsadaZ — Rose PArsons (@lilstuffParsons) June 7, 2021

Спикер нижней палаты Абдулмуним Оддат и ряд других парламентариев осудили «извращенные высказывания» Аль-Аджарма и «клеветнические» обвинения в адрес главы государства.

«Я заявляю о поддержке короля парламентом, который не приемлет какие-либо попытки нанести ущерб его престижу и отвергает любую клевету касательно социальной структуры королевства, его племенной и семейной гармонии, которые составляют основу безопасности и стабильности в Иордании», — заявил Оддат.

На прошлой неделе депутаты проголосовали за приостановку членства Аль-Аджарма в парламенте на год после того, как он на камеру обвинил правительство в намеренном «погружении страны во тьму». По его заявлениям, отключения электроэнергии, инициированные властями королевства, должны были предотвратить марш солидарности иорданских племен, требующих выслать из страны израильского посла за недавние бомбардировки сектора Газа.

После этого Аль-Аджарма подал в парламент письмо об отставке, в котором выразил тревогу по поводу положения конституции, наделяющего короля правом распускать Меджлис.

На некоторых видеороликах депутат угрожал создать «радикальное иорданское правое крыло» из племен и бывших армейских деятелей, чтобы «очистить Амман от либеральной элиты», обвиняя ее в существующих проблемах в стране.

В ответ правительство заявило, что не потерпит никаких действий, угрожающих стабильности и безопасности государства, добавив, что никто не стоит выше закона. Сообщается, что в настоящее время силовые структуры пытаются восстановить порядок в районах проведения демонстраций.

Антиправительственные выступления сторонников Аль-Аджарма прошли на фоне всплеска пропалестинских настроений в Иордании. Причиной стали бомбардировки Израилем сектора Газа во время обострения конфликта в прошлом месяце. 14 мая иорданские демонстранты организовали марш солидарности в сторону израильской границы и попытались пройти на палестинские территории, чтобы присоединиться к борьбе с сионистским режимом на стороне арабов. Пограничные войска были вынуждены применить слезоточивый газ. Между тем в иорданской столице прошли акции протеста, участники которых потребовали от правительства выслать из страны израильского посла.