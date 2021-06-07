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07 июня 16:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:37
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
16:37
Происшествия
Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют после пожара
16:37
Происшествия
Пожилого петербуржца едва не задушил сын-уголовник
16:36
Общество
Празднование годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО прошло в доме офицеров ЗВО
16:35
Общество
Челябинск занял первое место в рейтинге самых мрачных городов России
16:33
Происшествия
ГП утвердила обвинительное заключение по делу Музраева
16:33
Армия
Рогозин одним аргументом объяснил нежелание США вводить санкции против РФ
16:32
Ливия
Ливийский парламентарий: Теракт в Сабхе обнажил проблемы с безопасностью границ
16:31
Видео
Эфир: Вернут ли российские турфирмы «ковидные» долги своим клиентам
16:31
Общество
В ПФР рассказали о возможности получить надбавку к пенсии
16:29
Армия
Американский дрон MQ-25 Stingray впервые в истории совершил дозаправку в воздухе
16:28
Экономика
В Госдуме ожидают наступление нового мирового экономического кризиса
16:27
Общество
Украина закрыла границу с Крымом, оставив только две дороги для людей и машин
16:25
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в екатеринбургском парке
16:25
Политика
Генерал Липовой осадил Зеленского после его просьбы принять Украину в НАТО
16:25
Политика
Пушков констатировал усталость Запада от Украины
16:24
Общество
Раскрыта польза самой популярной летней ягоды для организма человека
16:24
Происшествия
Пьяный водитель сбил двоих детей возле жилого дома в Уфе
16:21
Спорт
Федор Кудряшов пропустит матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
16:20
Политика
Правозащитник Ионов: Я не жду чудес от Байдена по вопросу помилования Виктора Бута
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Трехдневные выходные ожидают россиян в июне 2021 года

Общество
Трехдневные выходные ожидают россиян в июне 2021 года
pixabay.com

Москва, 7 июня. Жителей России ждут сразу три выходных дня подряд в июне этого года. Так, отдыхать предстоит 12, 13 и 14-го числа.

Отмечается, что День России, 12 июня, выпадает на субботу. Но поскольку это праздничный день, то выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

Также пятница 11 июня считается сокращенным рабочим днем, поэтому закончить трудиться можно на час раньше. Но при шестидневной рабочей неделе переноса выходного дня на понедельник не будет. Для таких сотрудников с 14 июня начнется обычная рабочая неделя.

Ранее стало известно, что длинные майские выходные не станут в России постоянными. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

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Все новости / Общество / Трехдневные выходные ожидают россиян в июне 2021 года
россия выходные июнь
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