Трехдневные выходные ожидают россиян в июне 2021 года

Москва, 7 июня. Жителей России ждут сразу три выходных дня подряд в июне этого года. Так, отдыхать предстоит 12, 13 и 14-го числа.

Отмечается, что День России, 12 июня, выпадает на субботу. Но поскольку это праздничный день, то выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

Также пятница 11 июня считается сокращенным рабочим днем, поэтому закончить трудиться можно на час раньше. Но при шестидневной рабочей неделе переноса выходного дня на понедельник не будет. Для таких сотрудников с 14 июня начнется обычная рабочая неделя.

Ранее стало известно, что длинные майские выходные не станут в России постоянными. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.