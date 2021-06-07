Теракт в Сабхе и пикеты медиков — что произошло в Ливии 6 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 6 июня 2021 года.

Теракт в Сабхе

Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль возле КПП на севере Сабхи. Раненых сотрудников служб безопасности доставили в городскую больницу.

Управление безопасности Сабхи подтвердило гибель капитанов Ибрагима Абд ан-Наби Манаа и Аббаса Абу Бакра аш-Шарифа в результате атаки террористов на КПП.

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 взяла на себя ответственность за подрыв смертника.

Премьер-министр Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба осудил атаку и выразил соболезнования семьям погибших.

«Наша война против терроризма продолжается. Мы силой ударим по всем его логовам, где бы они ни находились», — заявил глава кабмина.

نستنكر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها.

كل التعازي لأسرتي شهيدي الواجب النقيب (إبراهيم عبدالنبي المناع)و(الملازم عباس أبوبكر علي الشريف).

ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 6, 2021

Забастовка сотрудников здравоохранения

Учреждения в нескольких ливийских городах охватила забастовка сотрудников сектора здравоохранения. Медики требуют активации Постановления № 885, предусматривающего повышение зарплаты и улучшения условий работы, в том числе медицинское страхование и надбавки за риск.

Медперсонал клиники диабета и эндокринных заболеваний в Триполи объявил, что с 9:00 до 12:00 они намерены ежедневно проводить акции протеста. Деятельность учреждения в эти часы приостановится.

В столичном медицинском центре Фашлум присоединились ко всеобщей забастовке и провели пикет.

Медперсонал Офтальмологической больницы Триполи вышел на митинг перед зданием учреждения.

Акцию протеста организовали врачи и фельдшеры медицинского центра в районе Гут аш-Шааль.

Сотрудники клиники Аль-Киш в Бенгази вышли на митинг.

В Тобруке врачи и медперсонал заявили о начале частичной забастовки.

В городе Злитен чиновники в секторе здравоохранения вышли на митинг. Бастующие также недовольны размером получаемой зарплаты.

Демонстрации с требованием своих прав медики провели и перед штаб-квартирой Правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи.

Происшествия

Сотрудники администрации муниципалитета Айн Зара объявили о приостановке работы из-за вооруженного нападения на их штаб-квартиру в районе Аль-Фарнадж. Они утверждают, что боевики избили нескольких служащих, а мэра Абд аль-Вахада аль-Булука увезли в неизвестном направлении.

Таможня морского порта Мисураты сообщила, что инспекционная комиссия изъяла 40-футовый контейнер с пастеризованным молоком. Напиток немецкого производства признан непригодным для употребления.

Полиция по охране лесных ресурсов в сотрудничестве со службами МВД арестовала 10 человек, обвиняемых в причинении вреда лесам Аулад Хусейн на западе страны.

Политика

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба объявил о ратификации Парижского соглашения об изменении климата. Документ направят в Палату представителей для утверждения. Это произошло во время празднования Всемирного дня окружающей среды, организованного соответствующим министерством.

Посольство США присоединилось к призыву Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) разобраться в деле похищенного главы филиала общества Красного Полумесяца в Адждабии Мансура Аты. Дипмиссия потребовала его немедленного освобождения.

Делегация из Палаты представителей посетила муниципалитет Адждабия. Депутаты обсудили с местными властями вопросы, связанные с сотрудничеством с международными организациями в области развития административной работы и в сфере предоставления услуг.

Начальник штаба пограничной службы в Триполи обсудил с главой Миссии ЕС по поддержке в Ливии аспекты сотрудничества для обеспечения безопасности и защиты границ.

Министр по социальным делам ПНЕ Вафа Абу Бакр аль-Килани рассмотрела с директором Управления по координации гуманитарной деятельности в Ливии (УКГВ ООН) перспективы сотрудничества. Стороны согласились в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании, который включает несколько инициатив.

Программа развития ООН (ПРООН) в Ливии сообщила, что организация провела встречу с представителями различных министерств ПНЕ, чтобы обсудить текущее состояние возможностей управления стихийными бедствиями и кризисами в государстве и дальнейшие шаги по реализации совместного проекта.

Экономика

Министр жилищного строительства Правительства национального единства (ПНЕ) Абу Бакр аль-Гави и министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж торжественно открыли третью Международную выставку архитектуры и инвестиций в недвижимость в Триполи.

Министр нефти и газа ПНЕ Мухаммад Аун встретился с мэром муниципалитета Марада, через территории которого проходят нефтепроводы. Глава ведомства подтвердил поддержку региона.

Brega Petroleum Marketing Co. сообщила об отправке четвертого конвоя с топливом на юг Ливии: 1,3 млн литров бензина, 900 тыс. литров дизельного топлива и 40 тонн сжиженного газа отвезут из Мисураты на нефтебазу в Сабхе.

Компания Ras Lanuf Oil & Gas Processing Сo. объявила, что завод по производству полиэтилена возобновит работу в ближайшее время.

Заместитель министра транспорта ПНЕ Виссам аль-Идриси принял своего тунисского коллегу и сопровождающую его делегацию. Этот визит приурочен к запуску воздушного сообщения между Тунисом и Ливией. Сейчас ведется работа по открытию морской линии и перезапуску автобусного сообщения между двумя государствами. Стороны решили сформировать совместный комитет для выполнения плана по облегчению передвижения через границу.

Делегация компании Air ltaly посетила столичный аэропорт Митига, чтобы определить степень готовности воздушной гавани для возобновления международных рейсов между Триполи и Римом.

Комитет Управления гражданской авиации совершил инспекционный визит в аэропорт месторождения 103-А, принадлежащего нефтяной компании Zueitina Oil Co. Представители ведомства ознакомились с ходом ремонтных работ объекта.

Общество

Сотрудники компании General Electricity Company (GEC) в городах Восточного региона организовали акции протеста, требуя предоставления им прав, включая повышение заработной платы.

В Бани Валиде жители вышли на демонстрацию против размещения иностранных военнослужащих в городе.

«Племена Варфалла не примут какое-либо внешнее присутствие на земле Родины», — было написано на одном из транспарантов.

Данные действия последовали после известия о намерении турецких сил занять местный аэропорт.

В стране продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Количество желающих получить прививку растет. Более 29 тысяч ливийцев уже вакцинировано. Об этом сообщил начальник профильного отдела Национального центра по борьбе с заболеваниями Абд аль-Басит Смайо.

Частный самолет, на котором летал полковник Муаммар Каддафи, прибыл в Турцию для технического обслуживания из Франции, где находился с 2012 года. После ремонта борт вернется в Ливию для дальнейшей эксплуатации.

1 Организация запрещена на территории РФ.