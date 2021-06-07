ФАН стало известно о месте прощания с актером Артемом Анчуковым

Санкт-Петербург, 7 июня. Источник ФАН, близкий к семье Артема Анчукова сообщил, что прощание с умершим от коронавируса актером пройдет 8 июня в «Тинькофф Арене». Отпевание проведут в одном из храмов Петербурга.

В «Тинькофф Арене» ФАН сообщили, что о времени, когда начнется гражданская панихида, пока ничего не известно, но подтвердили, что проститься с актером можно будет завтра. Предварительно известно, что прощание пройдет с 17 до 20 часов. Детальная информация появится к вечеру, 7 июня, сейчас решаются организационные моменты.

Напомним, Артем Анчуков скончался утром 6 июня. Причиной смерти называют коронавирус, поражение легких достигло 85%. Около недели он лечился дома, затем был госпитализирован. В больнице он провел еще неделю. В последние дни ему было очень тяжело, он практически не разговаривал по телефону. О смерти актера первой сообщила певица Татьяна Буланова, с которой их связывали дружеские отношения.

Ирина Тарасова, бывшая сотрудница «Ленфильма»? с особой теплотой отзывается об умершем актере. Она рассказала, что он был соседом Булановой. Дружил с ней долгое время. Записали много дуэтов, часто выступали вместе. Так было и 6 марта, когда в свой день рождения Татьяна Буланова выступала в «Тинькофф Арене», откуда в этот раз Артема Анчукова проводят в последний путь.

«После каждой публикации в социальных сетях фото или видео с Таней я ему писала «Тема, вы шикарная пара! Делай предложение». Артем отшучивался, дескать, только хорошие друзья. Но я надеялась, что что-то у них все-таки сложится», — рассказала Ирина Тарасова.

В социальных сетях многие известные певцы и актеры недоумевают, как такой светлый, добрый и позитивный человек мог уйти из жизни так рано. Свои соболезнования выразили Владимир Кузьмин и Денис Клявер.