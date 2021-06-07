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07 июня 16:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:29
Армия
Американский дрон MQ-25 Stingray впервые в истории совершил дозаправку в воздухе
16:28
Экономика
В Госдуме ожидают наступление нового мирового экономического кризиса
16:27
Общество
Украина закрыла границу с Крымом, оставив только две дороги для людей и машин
16:25
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в екатеринбургском парке
16:25
Политика
Генерал Липовой осадил Зеленского после его просьбы принять Украину в НАТО
16:25
Политика
Пушков констатировал усталость Запада от Украины
16:24
Общество
Раскрыта польза самой популярной летней ягоды для организма человека
16:24
Происшествия
Пьяный водитель сбил двоих детей возле жилого дома в Уфе
16:21
Спорт
Федор Кудряшов пропустит матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
16:20
Политика
Правозащитник Ионов: Я не жду чудес от Байдена по вопросу помилования Виктора Бута
16:19
Общество
Халатность и дефицит рук: эксперт пояснил, откуда просрочка на полках магазинов
16:18
Происшествия
Посетителей парка Маяковского в Екатеринбурге эвакуируют из-за крупного пожара
16:17
Политика
В Совфеде высмеяли попытки СМИ Британии связать пьяных солдат НАТО с «рукой Кремля»
16:17
Шоу-бизнес
Актер Павел Табаков год скрывал дочь от Софьи Синицыной
16:15
Общество
Калининградцев возмутила выходка туриста на руинах Королевского замка
16:15
Шоу-бизнес
Наталья Штурм считает нападение на Фирсова «ответкой» за финансовые махинации
16:13
Происшествия
Чиновника из Новороссийска отправили в колонию за покушение на мошенничество
16:12
Общество
Собчак отреагировала на поданный против нее иск за вопрос на ПМЭФ
16:12
Экономика
Кудрин раскрыл важный нюанс введения безусловного базового дохода в РФ
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Армия
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ФАН стало известно о месте прощания с актером Артемом Анчуковым

Общество
ФАН стало известно о месте прощания с актером Артемом Анчуковым
instagram.com  /  @artem_anchukov

Санкт-Петербург, 7 июня. Источник ФАН, близкий к семье Артема Анчукова сообщил, что прощание с умершим от коронавируса актером пройдет 8 июня в «Тинькофф Арене». Отпевание проведут в одном из храмов Петербурга.

В «Тинькофф Арене» ФАН сообщили, что о времени, когда начнется гражданская панихида, пока ничего не известно, но подтвердили, что проститься с актером можно будет завтра. Предварительно известно, что прощание пройдет с 17 до 20 часов. Детальная информация появится к вечеру, 7 июня, сейчас решаются организационные моменты.

Напомним, Артем Анчуков скончался утром 6 июня. Причиной смерти называют коронавирус, поражение легких достигло 85%. Около недели он лечился дома, затем был госпитализирован. В больнице он провел еще неделю. В последние дни ему было очень тяжело, он практически не разговаривал по телефону. О смерти актера первой сообщила певица Татьяна Буланова, с которой их связывали дружеские отношения.

Ирина Тарасова, бывшая сотрудница «Ленфильма»? с особой теплотой отзывается об умершем актере. Она рассказала, что он был соседом Булановой. Дружил с ней долгое время. Записали много дуэтов, часто выступали вместе. Так было и 6 марта, когда в свой день рождения Татьяна Буланова выступала в «Тинькофф Арене», откуда в этот раз Артема Анчукова проводят в последний путь.

«После каждой публикации в социальных сетях фото или видео с Таней я ему писала «Тема, вы шикарная пара! Делай предложение». Артем отшучивался, дескать, только хорошие друзья. Но я надеялась, что что-то у них все-таки сложится», — рассказала Ирина Тарасова.

В социальных сетях многие известные певцы и актеры недоумевают, как такой светлый, добрый и позитивный человек мог уйти из жизни так рано. Свои соболезнования выразили Владимир Кузьмин и Денис Клявер.

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Все новости / Общество / ФАН стало известно о месте прощания с актером Артемом Анчуковым
коронавирус анчуков
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