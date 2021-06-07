Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики

Завершение газопровода «Северный поток — 2» вызвало у президента Украины Владимира Зеленского совершенно неадекватную реакцию. Он не получает за свои провокации «ответку» лишь потому, что сейчас всем не до Украины. Но после саммита Россия—США, парламентских выборов в Германии и достройки «СП-2» неизбежно наступит момент, когда ключевые державы припомнят Киеву все. И тогда «пану Зе» придется ответить за весь тот «цирк» во внешней политике, что он устроил.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший действия президента «незалежной» на фоне достройки балтийского газопровода.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Российские кнут и пряник

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня о завершении укладки первой нитки магистрального газопровода «СП-2». По словам российского лидера, укладка второй нитки будет завершена в течение двух месяцев. Чуть позже зампред правительства РФ Александр Новак уточнил: строительство будет завершено до конца года, после чего проект введут в эксплуатацию.

Таким образом, уже в 2022 году «СП-2» заработает на полную мощность, что будет означать новую реальность в Европе. Причем новую в первую очередь для Украины и ее президента, чьи перспективы становятся все более безрадостными.

Разумеется, речь Владимира Владимировича была адресована и Старому Свету. Комментируя различные аспекты завершения проекта, Путин демонстрировал столь близкий европейскому потребителю аполитичный экономический подход, а также логику и выгоды прагматичного выбора. Основная мысль российского президента была предельно доходчива: мы никого не заставляем насильно приобретать наш газ. Однако именно наш газ, который Европа сможет получать благодаря «СП-2», станет на европейском рынке наиболее дешевым и экологически чистым, а маршрут его транзита — самым безопасным.

Разумеется, рассказывая о «СП-2», Путин не мог не коснуться и украинской тематики. Сделал он это достаточно корректно, но выглядели путинские тезисы все равно как классический метод кнута и пряника.

Федеральное агентство новостей /

Во-первых, касательно проблемы возможных экономических потерь Украины от сокращения объемов газового транзита через ее территорию после ввода в строй «СП-2», президент РФ риторически спросил:

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, какая-то обязанность всех кормить?»

Российский лидер подчеркнул, что сама необходимость постройки газовой трубы в обход «незалежной» была связана исключительно с невменяемостью Киева. Путин напомнил, что Украина сейчас получает за транзит газа 1,5 млрд долларов, а могла бы получать 3–5 млрд, если бы отношения между странами сохранились на «домайданном» уровне.

«Сами своими руками все сломали», — резюмировал президент РФ.

Это был кнут.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что у нас сложные отношения с руководством Украины, «но мы думаем о том, как люди там живут». И дал понять, что транзит по украинской «трубе» не прекратится и после запуска «СП-2». Дело тут не только в том, что Москва вынуждена следовать положениям существующего (пока еще) контракта. По словам российского лидера, поставки газа в Европу будут расти, и в 2021 году могут превысить 200 млрд кубов. С учетом прогнозируемого роста объемов поставок газа в Европу перспектива загрузки украинской ГТС и после пуска «СП-2» вполне сохраняется.

Таков был пряник.

В переводе с дипломатического языка: «Чем больше Европа будет покупать российского газа, тем больше вероятность, что какая-то его часть станет перекачиваться по украинской «трубе». Соответственно, не надо забывать об обратной зависимости: если объемы закупаемого Европой российского газа по каким-то причинам начнут снижаться, то снизятся и шансы Киева на получение газа для транзита через украинскую территорию.

Чистой воды экономика и минимизация рисков. Просто. Доходчиво. Логично.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«СП-2» отключит Украину

При взгляде с дивана среднестатистического европейца позиция Путина выглядела абсолютно понятно. Но вот сказать, что действия президента Украины накануне завершения проекта «СП-2» тоже выглядели в глазах Европы логичными и понятными, вряд ли возможно.

Так, 29 мая Владимир Зеленский дал большое интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором чуть ли не ультимативным тоном потребовал изменения формата «Минск-2». Но это были еще цветочки. Ягодки обильно посыпались, когда «пан Зе» добрался до темы «СП-2».

«Если они достроят «Северный поток — 2» — это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону «Северного потока — 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — заявил Зеленский.

Зеленский так и не пояснил, чем новый магистральный газопровод, 50% стоимости постройки которого оплатили европейские инвесторы, угрожает энергетической безопасности Европы. Зато обвинил Европу в том, что она поддерживает действия России. То есть, с точки зрения лидера украинского государства, стремление Европы получить дешевый и безопасный транзит российского газа — это предательство Украины. Зато стремление Украины зарабатывать деньги посредством находящейся в критическом состоянии ГТС, цена за поставки по которой для европейцев существенно выше, чем за транзит по новенькому «СП-2», — это не предательство Европы и не создание угроз для европейской энергобезопасности.

Чуть позже, 2 июня, Зеленский поплакался уже делегации Конгресса США.

«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит «отключит» нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию!» — признался американским гостям президент «незалежной».

Обратим внимание: «пан Зе» назвал американцам вдвое увеличенную по сравнению с реальностью цифру доходов Киева от газового транзита. Что вполне понятно: потеря 3 млрд долларов выглядит куда печальнее, чем потеря 1,5 млрд. Но вот прочее в смысле логики у Зеленского выглядело откровенно убого. Особенно тезис «Если русские отключат нам газ, у нас не будет денег на армию» на фоне постоянно декларируемых Киевом лозунгов про решительную и беспощадную войну с «российской агрессией», которая, мол, продолжается уже седьмой год.

Федеральное агентство новостей /

Спич Зеленского явно оставил у американской делегации ощущение некой иррациональности. С другой стороны, это самое ощущение должно было не покидать европейцев и американцев еще с 29 мая, потому что все интервью украинского президента Frankfurter Allgemeine Zeitung смахивает на сочинение не совсем вменяемого человека.

К примеру, упрекнув Европу в «игре» на стороне России, Зеленский тут же предложил европейцам «искупить вину» покупкой на паях с американцами украинской ГТС, остановкой постройки «СП-2» и поставками «незалежной» новейшего вооружения. А если Европа откажется, то у Зеленского на такой случай якобы есть некий «план Б», который он обсудит лично с президентом США.

Чтобы картина разыгранного Зеленским «цирка» стала более полной, необходимо отметить важную деталь. Еще до публикации интервью Украину с группой депутатов Бундестага посетил сопредседатель немецкой партии «Зеленых» Роберт Хабек, который по итогам визита заявил о необходимости поставок немецкого оружия Киеву.

Заявление Хабека спровоцировало в Германии скандал: сопредседателя «Зеленых» раскритиковали не только в ХДС/ХСС и СДПГ, но и в его собственной партии. На этом фоне украинский МИД стал петь дифирамбы немецким «Зеленым», используя для этого все возможные каналы, включая европейские СМИ. А затем к этому процессу подключился в своем интервью и сам президент Украины.

По форме и содержанию такие действия следовало расценивать как активное вмешательство Украины во внутренние дела ФРГ и попытку повлиять на итоги очередных парламентских выборов в Германии! Собственно, примерно так это все в Берлине и восприняли.

Если к этому добавить «отлуп», который Зеленский получил от Макрона и Меркель во время апрельской поездки в Париж, то станет понятно, что Владимир Александрович явно прибывает в кризисе отношений с лидерами ведущих европейских государств. Причем ему не хватает ума об этом помалкивать. Президент Украины то тут, то там, комментирует сложившийся кризис отношений публично. Уязвить этим Макрона и Меркель у него не получается, а вот продолжать ослаблять свою позицию, демонстрируя себя как слабого и непродуктивного партнера, удается вполне.

Международная политика — это не скандальное шоу, где очки зарабатывает тот, кто первым торопится вывернуть наизнанку свое и чужое белье. В реальной политике такие эскапады не прощаются.

Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Выволочка Байдену

Наконец, сами требования Зеленского остановить достройку «СП-2» априори невыполнимы. Даже если Ангела Меркель вдруг сойдет с ума и внезапно нажмет стоп-кран, это сразу спровоцирует острейший политический кризис и череду многомиллиардных исков: не будем забывать, сколько денег, включая европейские, «вбиты» в «СП-2». Ситуация настолько однозначна, что даже американская сторона уже публично признала: Штаты не в силах помешать достройке газопровода.

И вот на фоне этого Зеленский продолжает требовать остановить достройку «СП-2». Мало того, президент находящегося под внешним управлением государства, узнав, что текущий хозяин Белого дома принял решение перестать тиражировать санкции против «СП-2», публично выдает следующее:

«Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена».

На этом «пан Зе» не успокоился. 6 июня в интервью порталу Axios он объявил, что был «неприятно удивлен» как тем, что США отказались от санкций в отношении «СП-2», так и тем, что Вашингтон пошел на такой шаг без консультаций с Киевом. Пнув таким образом Байдена еще раз, Зеленский потребовал от НАТО немедленного принятия «незалежной» в Альянс. Честно говоря, это уже походило на форменную истерику, причем прилюдную…

В общем, сейчас Зеленского демонстративно не приглашают ни на саммит глав государств и правительств НАТО, ни на саммит Евросоюз—США. А сам он продолжает требовать от европейцев совершенно умопомрачительные вещи и грозить «планом Б», о котором он якобы договорится с Байденом. С тем самым Байденом, которому он устроил публичную выволочку.

Теперь представим себе того самого среднестатистического европейца. Он со своего дивана сравнивает то, что делает и предлагает Путин, с тем, что делает и предлагает Зеленский. Чья позиция будет ему более симпатична? Каждый наверняка решит эту задачку с первой же попытки.

Кстати, проскочившее предложение купить украинскую ГТС — такое же несуразное, как и все, что говорит Зеленский. Ни США, ни Европе (точнее, Германии) эта разваливающаяся труба не нужна. Решение о создание «СП-2» в свое время стало символическим приговором Украине, а также очень точным определением места и роли украинского государства в Европе — как «серой зоны» и опасного места, куда нельзя вкладывать стратегические инвестиции.

Для Байдена сейчас принципиально важно выстроить устойчивые отношения с ключевыми странами Европы, создав контур долгосрочных экономических и политических отношений. В свете этой проблематики интересы, а уж тем более разнообразные «взбрыки» Киева Вашингтону совершенно не интересны. Украина для США не является зоной стратегических интересов. Скорее, это токсичный актив, чья ценность определяется уровнем противостояния с Россией. Сейчас Штаты нацелены на определенную деэскалацию отношений с РФ — поэтому и тут проблемы украинских «индейцев» шерифа не волнуют.

kremlin.ru / Администрация президента России

Придется ответить за «цирк»

Ну, а что же Россия? У нашей страны — сложные отношения с руководством Украины, но Москва все еще пытается заботиться о простых украинцах, даже вопреки неадекватности Киева. Поэтому РФ предлагает «незалежной» не только кнут, но и пряник. Если же Киев будет продолжать вести себя как буйнопомешанный, то… У нас что, какая-то обязанность всех кормить?

После важнейших событий 2021 года: саммита Россия—США, парламентских выборов в ФРГ и достройки «СП-2», — открывающих страницу нового мира, неизбежно наступит момент, когда ключевые державы вспомнят про Украину и примутся решать, кому она такая нужна, а если нужна, то в каком качестве. Вот тогда «пану Зе» придется ответить за весь тот «цирк» во внешней политике, что он устроил.

Подозреваем, что если дело кончится лишь досрочными президентскими выборами на Украине, то для Владимира Александровича это будет лучший вариант.