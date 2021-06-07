За преступления придется отвечать: СК начал проверку по делу о водной блокаде Крыма

Следователи СК России начнут проводить экспертизы по материалам дела об оценке ущерба от нескольких блокад Крыма со стороны Украины. В частности, как сообщил зампред парламента республики Ефим Фикс, речь идет об энергетической, продовольственной, водной и транспортной блокадах полуострова.

Напомним, ранее Госсовет Республики Крым передал в Следственный комитет РФ документы, в которых говорится о материальном ущербе, причиненном полуострову действиями определенных украинцев, а также о необходимости привлечь их к ответственности. На сегодняшний день предварительная сумма ущерба оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Что касается ответственности за содеянное, то речь идет о 12 гражданах Украины, двое из которых бывшие украинские президенты — Петр Порошенко и Леонид Кравчук. Рабочая группа из республики уже направила заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов блокад Крыма.

По словам Фикса, на сегодняшний день уже назначены следователи по делу о блокадах и даны поручения по проведению экспертиз.

«Уже, по-моему, определены эксперты — это академия наук РФ, МГУ и так далее. Пришли четыре запроса в Крым, в том числе по линии министерства экологии. Это длительный процесс, но главное — финал», — заявил зампред парламента республики.

При этом Фикс подчеркнул, что по итогам вынесения решения судом в РФ крымские власти могут обратиться и в международный суд по правам человека из-за геноцида Киева в отношении и крымчан.

Отметим, что впервые идею подсчитать потери Крыма со стороны Украины озвучил еще в 2019 году председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда, по данным экспертов, сумма упущенных за 23 года выгод составила 2,5 трлн рублей. Позже власти решили приняли решения подсчитать и ущерб от организованных Украиной блокад.