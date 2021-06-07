За преступления придется отвечать: СК начал проверку по делу о водной блокаде Крыма

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07 июня 16:21
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новостей
16:20
Политика
Пушков констатировал усталость Запада от Украины
16:20
Политика
Правозащитник Ионов: Я не жду чудес от Байдена по вопросу помилования Виктора Бута
16:19
Общество
Халатность и дефицит рук: эксперт пояснил, откуда просрочка на полках магазинов
16:19
Происшествия
Спасатели локализовали крупный пожар в екатеринбургском парке
16:18
Происшествия
Посетителей парка Маяковского в Екатеринбурге эвакуируют из-за крупного пожара
16:17
Политика
В Совфеде высмеяли попытки СМИ Британии связать пьяных солдат НАТО с «рукой Кремля»
16:17
Шоу-бизнес
Актер Павел Табаков год скрывал дочь от Софьи Синицыной
16:17
Спорт
Федор Кудряшов пропустит матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
16:16
Происшествия
Пьяный водитель сбил двоих детей возле жилого дома в Уфе
16:15
Общество
Калининградцев возмутила выходка туриста на руинах Королевского замка
16:15
Шоу-бизнес
Наталья Штурм считает нападение на Фирсова «ответкой» за финансовые махинации
16:13
Армия
Американский дрон MQ-25 Stingray впервые в истории совершил дозаправку в воздухе
16:13
Происшествия
Чиновника из Новороссийска отправили в колонию за покушение на мошенничество
16:12
Общество
Собчак отреагировала на поданный против нее иск за вопрос на ПМЭФ
16:12
Экономика
Кудрин раскрыл важный нюанс введения безусловного базового дохода в РФ
16:11
Армия
В СМИ предостерегли США от милитаризации Тайваня назло КНР
16:09
Общество
Смерть советского героя заставила иностранцев вспомнить правду об Освенциме
16:08
Политика
Сатановский объяснил попытку западных СМИ обвинить РФ в «спаивании» британских солдат
16:06
Происшествия
Суд приговорил саратовского чиновника к двум годам колонии за превышение полномочий
16:00
Политика
Витязева считает, что Гудков может повторить судьбу убитого на Украине Вороненкова
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За преступления придется отвечать: СК начал проверку по делу о водной блокаде Крыма

Общество
За преступления придется отвечать: СК начал проверку по делу о водной блокаде Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Следователи СК России начнут проводить экспертизы по материалам дела об оценке ущерба от нескольких блокад Крыма со стороны Украины. В частности, как сообщил зампред парламента республики Ефим Фикс, речь идет об энергетической, продовольственной, водной и транспортной блокадах полуострова.

Напомним, ранее Госсовет Республики Крым передал в Следственный комитет РФ документы, в которых говорится о материальном ущербе, причиненном полуострову действиями определенных украинцев, а также о необходимости привлечь их к ответственности. На сегодняшний день предварительная сумма ущерба оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Что касается ответственности за содеянное, то речь идет о 12 гражданах Украины, двое из которых бывшие украинские президенты — Петр Порошенко и Леонид Кравчук. Рабочая группа из республики уже направила заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов блокад Крыма. 

По словам Фикса, на сегодняшний день уже назначены следователи по делу о блокадах и даны поручения по проведению экспертиз.

«Уже, по-моему, определены эксперты — это академия наук РФ, МГУ и так далее. Пришли четыре запроса в Крым, в том числе по линии министерства экологии. Это длительный процесс, но главное — финал», — заявил зампред парламента республики.

При этом Фикс подчеркнул, что по итогам вынесения решения судом в РФ крымские власти могут обратиться и в международный суд по правам человека из-за геноцида Киева в отношении и крымчан.

Отметим, что впервые идею подсчитать потери Крыма со стороны Украины озвучил еще в 2019 году председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда, по данным экспертов, сумма упущенных за 23 года выгод составила 2,5 трлн рублей. Позже власти решили приняли решения подсчитать и ущерб от организованных Украиной блокад.

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украина крым следственный комитет блокада
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