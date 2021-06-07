Я ей очень признателен: режиссер Владимир Алеников об артистке Глюкозе

Москва, 7 июня. Певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая Глюкоза сегодня празднует свой 35-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил советский и российский режиссер театра и кино, писатель, драматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Алеников.

Собеседник поделился воспоминаниями о совместной работе с артисткой на съемках его картины «Война Принцессы».

«Тогда она была еще подростком, лет 12–13. Выбрана она была потому, что, помимо обаятельной внешности, обладала еще и явным характером, который бросался в глаза. Она была немного ироничная. Временами, может быть, даже чуть-чуть дерзкая», — сказал режиссер.

Кадр из фильма «Война Принцессы» /

Владимир Алеников также поведал о том, как артистка, сама того не подозревая, внесла очень ценный вклад в его картину.

«Она все время ходила в наушниках и слушала песни. Однажды я поинтересовался, что это за музыка. Это была одна питерская певица, которую, кроме нее [Глюкозы], по-моему, никто не знал. Я послушал, и мне показалось, что эти песни дворового плана очень точно подходят для картины. Так что с подачи Наташи одна песня в фильме прозвучала. Я ей очень за это признателен», — рассказал собеседник ФАН.

instagram.com / @glukozamusic

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Чего же еще можно пожелать в день рождения? Только успехов — в творчестве, семье и жизни. Всяческих радостей!» — подытожил режиссер.

Ранее режиссер Григорий Константинопольский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Стриженова. По словам собеседника, артиста отличает готовность в любой момент поддержать, дать мудрый совет.