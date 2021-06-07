Я ей очень признателен: режиссер Владимир Алеников об артистке Глюкозе

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07 июня 16:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:13
Армия
Американский дрон MQ-25 Stingray впервые в истории совершил дозаправку в воздухе
16:13
Происшествия
Чиновника из Новороссийска отправили в колонию за покушение на мошенничество
16:12
Общество
Собчак отреагировала на поданный против нее иск за вопрос на ПМЭФ
16:12
Экономика
Кудрин раскрыл важный нюанс введения безусловного базового дохода в РФ
16:11
Происшествия
Посетителей парка Маяковского в Екатеринбурге эвакуируют из-за крупного пожара
16:11
Армия
В СМИ предостерегли США от милитаризации Тайваня назло КНР
16:09
Общество
Смерть советского героя заставила иностранцев вспомнить правду об Освенциме
16:08
Политика
Сатановский объяснил попытку западных СМИ обвинить РФ в «спаивании» британских солдат
16:06
Происшествия
Суд приговорил саратовского чиновника к двум годам колонии за превышение полномочий
16:00
Политика
Витязева считает, что Гудков может повторить судьбу убитого на Украине Вороненкова
15:58
Политика
Дума потребовала от ПАСЕ ответа на инициативу Зеленского о коренных народах Украины
15:57
Шоу-бизнес
Актер Павел Табаков год скрывал дочь от Софьи Синицыной
15:56
Шоу-бизнес
В РПЦ раскритиковали Ваенгу за выступление в костюме священника
15:56
Общество
В Минприроды опровергли данные о поступающей с Украины воды для крымчан
15:56
Политика
В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
15:53
Общество
Церемония отпевания Веры Зелинской пройдет в Спасо-Преображенском соборе
15:51
Наука
Зарубежные биологи создали способное изменить циркадный ритм клетки соединение
15:50
Видео
Эфир: Зачем россиянам нужны НКО и что делать с нежелательными организациями
15:49
Общество
Названа причина особого внимания охраны школ в России к опоздавшим ученикам
15:48
Происшествия
Сумма ущерба от урагана в Туве оценивается в 90 млн рублей
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Я ей очень признателен: режиссер Владимир Алеников об артистке Глюкозе

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Общество
Я ей очень признателен: режиссер Владимир Алеников об артистке Глюкозе
ТАСС  /  Вячеслав Прокофьев

Москва, 7 июня. Певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая Глюкоза сегодня празднует свой 35-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил советский и российский режиссер театра и кино, писатель, драматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Алеников.

Собеседник поделился воспоминаниями о совместной работе с артисткой на съемках его картины «Война Принцессы».

«Тогда она была еще подростком, лет 12–13. Выбрана она была потому, что, помимо обаятельной внешности, обладала еще и явным характером, который бросался в глаза. Она была немного ироничная. Временами, может быть, даже чуть-чуть дерзкая», — сказал режиссер.

Я ей очень признателен: режиссер Владимир Алеников об артистке Глюк’OZе
Кадр из фильма «Война Принцессы»  / 

Владимир Алеников также поведал о том, как артистка, сама того не подозревая, внесла очень ценный вклад в его картину.

«Она все время ходила в наушниках и слушала песни. Однажды я поинтересовался, что это за музыка. Это была одна питерская певица, которую, кроме нее [Глюкозы], по-моему, никто не знал. Я послушал, и мне показалось, что эти песни дворового плана очень точно подходят для картины. Так что с подачи Наташи одна песня в фильме прозвучала. Я ей очень за это признателен», — рассказал собеседник ФАН.

Я ей очень признателен: режиссер Владимир Алеников об артистке Глюк’OZе
instagram.com  / @glukozamusic

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Чего же еще можно пожелать в день рождения? Только успехов — в творчестве, семье и жизни. Всяческих радостей!» — подытожил режиссер.

Ранее режиссер Григорий Константинопольский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Стриженова. По словам собеседника, артиста отличает готовность в любой момент поддержать, дать мудрый совет.

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Все новости / Общество / Я ей очень признателен: режиссер Владимир Алеников об артистке Глюкозе
глюкоза день рождения владимир алеников
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