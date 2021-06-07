Из-за своей политики Украина проигрывает в энергетическом противостоянии с Россией, которое, как видно, уже пошло на спад. Экономика победила политику. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Сюрприз для Киева

Украинские власти были очень неприятно удивлены решением Соединенных Штатов отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, который является оператором проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока — 2», США, скажем так, оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены», — отметил он.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Кроме того, Зеленский выразил свое непонимание того, что об этом решении США не предупредили Киев заранее.

«Я был удивлен несколько раз. Помимо самого решения США вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы», — заявил он, добавив, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми».

Токсичная репутация

Как отметил Андрей Лобода, любые политические схватки за влияние на ключевых рынках сбыта заканчиваются, когда экономическая выгода стремится к нулю, а репутация политиков становится сомнительной и токсичной. Участники рынка, политики и эксперты еще два года назад видели яркие черты политической окраски в энергетической схватке за рынок Европейского союза.

«К счастью, самый критичный момент для «Северного потока — 2» был пройден еще в конце октября — начале ноября 2020 года. Котировки акций «Газпрома» опустились до уровня 160 рублей за одну ценную бумагу, все это происходило на фоне жесткой санкционной риторики США и массированной информационной кампании Вашингтона в адрес ключевых участников проекта Nord Stream 2. Но инвесторы и деловое сообщество не поверили в худшую и даже в умеренно негативную версии развития событий и поставили на успех проекта. За полгода капитализация «Газпрома» подросла в рублевом эквиваленте на 44%. Это прорывной рост и на горизонте августа, вероятно, акция газового гиганта дойдет до отметки 300 рублей», — пояснил Андрей Лобода.

Энергетическое противостояние

Эксперт заметил, что помимо самых привлекательных торговых условий поставок и цен на российское голубое топливо, «Газпром» остается излюбленной голубой российской фишкой для иностранных инвесторов, инвестиционных компаний из тех же США и Великобритании. Откровенная одновременная война против «Газпрома», интересов европейского бизнеса и иностранных инвесторов не нужна Вашингтону, это путь в никуда.

Федеральное агентство новостей /

«Украина для России по-прежнему будет оставаться в перспективе потенциально важным экономическим партнером. У России и Украины просто потрясающие перспективы сотрудничества и в энергетической, и в транспортной сфере. Украинцы не чужие, а близкие для россиян люди. Но, к сожалению, по велению политики именно Украина и проигрывает пока в энергетическом противостоянии, которое, как видно, уже пошло на спад. Дорогие энергоресурсы для населения соседней страны — это колоссальный груз расходов, социальная незащищенность граждан. Важно, чтобы политики все-таки заботились еще и о людях», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020-й, который включал введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».