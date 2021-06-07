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Украина
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Все новости
07 июня 16:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:04
Армия
Американский дрон MQ-25 Stingray впервые в истории совершил дозаправку в воздухе
16:00
Политика
Витязева считает, что Гудков может повторить судьбу убитого на Украине Вороненкова
15:58
Политика
Дума потребовала от ПАСЕ ответа на инициативу Зеленского о коренных народах Украины
15:57
Шоу-бизнес
Актер Павел Табаков год скрывал дочь от Софьи Синицыной
15:56
Шоу-бизнес
В РПЦ раскритиковали Ваенгу за выступление в костюме священника
15:56
Общество
В Минприроды опровергли данные о поступающей с Украины воды для крымчан
15:56
Политика
В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
15:55
Происшествия
Суд приговорил саратовского чиновника к двум годам колонии за превышение полномочий
15:53
Общество
Церемония отпевания Веры Зелинской пройдет в Спасо-Преображенском соборе
15:51
Наука
Зарубежные биологи создали способное изменить циркадный ритм клетки соединение
15:50
Видео
Эфир: Зачем россиянам нужны НКО и что делать с нежелательными организациями
15:49
Общество
Названа причина особого внимания охраны школ в России к опоздавшим ученикам
15:48
Происшествия
Сумма ущерба от урагана в Туве оценивается в 90 млн рублей
15:48
Политика
Гудков не намерен участвовать в выборах в Госдуму
15:44
Общество
Компания «Яндекс» составила список редких вятских слов
15:43
Армия
Форум «Армия-2021» в Волгоградской области состоится в парке «Патриот»
15:43
Наука
Ученым из США удалось создать новую кристаллическую форму кремния
15:40
Общество
Инфекционный госпиталь в Кирове увеличил число мест для больных COVID-19
15:38
Шоу-бизнес
Имя дочери принца Гарри и Меган Маркл возмутило британцев
15:38
Украина
Страны НАТО до сих пор не решили вопрос по членству Украины в Альянсе
Все новости

ФСБ задержала агента украинских спецслужб. События дня

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ФАН-ТВ
ФСБ задержала агента украинских спецслужб. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

 

Байден начинает большое европейское турне

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на этой неделе начинает большое европейское турне. Кульминацией политических гастролей станут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Уже 11-13 июня состоится саммит G7 в Великобритании с участием хозяина Белого дома. 14 июня американский президент прибудет в Брюссель на саммит НАТО. На следующий день Байден посетит встречу США — ЕС в Бельгии. После столь насыщенной политической повестки глава Соединенных Штатов отправится в Женеву на переговоры с российским коллегой. Первая встреча президентов двух ядерных сверхдержав пройдет 16 июня.

ФСБ задержала агента украинских спецслужб

ФСБ задержала агента украинских спецслужб. События дня
instagram.com  / @fsb_official_rf

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб. Алексей Семеняка длительное время оказывал так называемую «консультативную помощь» СБУ для нанесения ущерба безопасности России. Удалось установить и координаторов шпиона в Киеве. Во время разработки агента ФСБ предотвратила попытки Службы безопасности Украины удаленно стереть информацию с гаджетов своего «засланного казачка». На допросе Семеняка подтвердил, что поддерживал контакт с представителями национальной спецслужбы. Агента уже выдворили из страны. Ему закрыт въезд в Россию на 25 лет.

Народная артистка РФ Римма Волкова погибла в ДТП

ФСБ задержала агента украинских спецслужб. События дня
Prt Scr youtube.com  / Elnara Muermans

Бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова скончалась после серьезной аварии на 42-м километре автодороги Петергоф — Кейкино под Санкт-Петербургом. Иномарка, в которой находилась 80-летняя оперная певица, столкнулась лоб в лоб с выехавшим на встречку автомобилем. В результате ДТП Римма Волкова и ее водитель получили травмы и погибли на месте. Народная артистка России более четверти века служила в Мариинском театре. В последнее время оперная дива преподавала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова.

Путин поручил создать международный конкурс песен на русском языке

ФСБ задержала агента украинских спецслужб. События дня
kremlin.ru/Пресс-служба Президента России  / 

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план проведения в стране международного конкурса песен на русском языке. Глава государства принял такое решение после встречи с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры. Документ с планом проведения русскоязычного музыкального марафона мирового масштаба необходимо представить до 1 октября. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. 

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