ФСБ задержала агента украинских спецслужб. События дня

Байден начинает большое европейское турне Президент Соединенных Штатов Джо Байден на этой неделе начинает большое европейское турне. Кульминацией политических гастролей станут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Уже 11-13 июня состоится саммит G7 в Великобритании с участием хозяина Белого дома. 14 июня американский президент прибудет в Брюссель на саммит НАТО. На следующий день Байден посетит встречу США — ЕС в Бельгии. После столь насыщенной политической повестки глава Соединенных Штатов отправится в Женеву на переговоры с российским коллегой. Первая встреча президентов двух ядерных сверхдержав пройдет 16 июня.

ФСБ задержала агента украинских спецслужб instagram.com / @fsb_official_rf Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб. Алексей Семеняка длительное время оказывал так называемую «консультативную помощь» СБУ для нанесения ущерба безопасности России. Удалось установить и координаторов шпиона в Киеве. Во время разработки агента ФСБ предотвратила попытки Службы безопасности Украины удаленно стереть информацию с гаджетов своего «засланного казачка». На допросе Семеняка подтвердил, что поддерживал контакт с представителями национальной спецслужбы. Агента уже выдворили из страны. Ему закрыт въезд в Россию на 25 лет.

Народная артистка РФ Римма Волкова погибла в ДТП Prt Scr youtube.com / Elnara Muermans Бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова скончалась после серьезной аварии на 42-м километре автодороги Петергоф — Кейкино под Санкт-Петербургом. Иномарка, в которой находилась 80-летняя оперная певица, столкнулась лоб в лоб с выехавшим на встречку автомобилем. В результате ДТП Римма Волкова и ее водитель получили травмы и погибли на месте. Народная артистка России более четверти века служила в Мариинском театре. В последнее время оперная дива преподавала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова.