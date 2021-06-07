Эфир: Бизнес-сообщество Санкт-Петербурга подводит итоги ПМЭФ-2021



В понедельник, 7 июня, с 14:00 пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой бизнес-сообщество Петербурга подводит итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ проходил со 2 по 5 июня, на нем было заключено около 800 сделок на общую сумму 3,8 трлн руб. Одним из спикеров форума стал 19-летний российский TikTok-блогер Даня Милохин, что вызвало критику со стороны консервативной публики. Другой скандал спровоцировала общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, бросившая упреки от имени малого бизнеса со сцены форума.

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов и команда его экспертов рассказывают на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», справедливы ли упреки Анастасии Татуловой, об удачах и неудачах форума, о слухах из кулуаров и реальных фактах.