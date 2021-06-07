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07 июня 16:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:00
Политика
Витязева считает, что Гудков может повторить судьбу убитого на Украине Вороненкова
15:58
Политика
Дума потребовала от ПАСЕ ответа на инициативу Зеленского о коренных народах Украины
15:57
Шоу-бизнес
Актер Павел Табаков год скрывал дочь от Софьи Синицыной
15:56
Шоу-бизнес
В РПЦ раскритиковали Ваенгу за выступление в костюме священника
15:56
Общество
В Минприроды опровергли данные о поступающей с Украины воды для крымчан
15:56
Политика
В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
15:55
Происшествия
Суд приговорил саратовского чиновника к двум годам колонии за превышение полномочий
15:53
Общество
Церемония отпевания Веры Зелинской пройдет в Спасо-Преображенском соборе
15:51
Наука
Зарубежные биологи создали способное изменить циркадный ритм клетки соединение
15:50
Видео
Эфир: Зачем россиянам нужны НКО и что делать с нежелательными организациями
15:49
Общество
Названа причина особого внимания охраны школ в России к опоздавшим ученикам
15:48
Происшествия
Сумма ущерба от урагана в Туве оценивается в 90 млн рублей
15:48
Политика
Гудков не намерен участвовать в выборах в Госдуму
15:44
Общество
Компания «Яндекс» составила список редких вятских слов
15:43
Армия
Форум «Армия-2021» в Волгоградской области состоится в парке «Патриот»
15:43
Наука
Ученым из США удалось создать новую кристаллическую форму кремния
15:40
Общество
Инфекционный госпиталь в Кирове увеличил число мест для больных COVID-19
15:38
Шоу-бизнес
Имя дочери принца Гарри и Меган Маркл возмутило британцев
15:38
Украина
Страны НАТО до сих пор не решили вопрос по членству Украины в Альянсе
15:38
Общество
Волонтеры в Туле восстанавливают внешний вид памятника архитектуры
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Эфир: Бизнес-сообщество Санкт-Петербурга подводит итоги ПМЭФ-2021

  /   Обновлено: 07 июня 2021 14:04
Общество
Эфир: Бизнес-сообщество Санкт-Петербурга подводит итоги ПМЭФ-2021
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко


В понедельник, 7 июня, с 14:00 пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой бизнес-сообщество Петербурга подводит итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ проходил со 2 по 5 июня, на нем было заключено около 800 сделок на общую сумму 3,8 трлн руб. Одним из спикеров форума стал 19-летний российский TikTok-блогер Даня Милохин, что вызвало критику со стороны консервативной публики. Другой скандал спровоцировала общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, бросившая упреки от имени малого бизнеса со сцены форума.

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов и команда его экспертов рассказывают на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», справедливы ли упреки Анастасии Татуловой, об удачах и неудачах форума, о слухах из кулуаров и реальных фактах.

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Все новости / Общество / Эфир: Бизнес-сообщество Санкт-Петербурга подводит итоги ПМЭФ-2021
россия панов пмэф милохин татулова
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