Теплое время года — горячая пора для садоводов и дачников, ведь растения требуют постоянного ухода и заботы. Поэтому работа на участке будет тем больше в радость, чем скорее его владелец вооружится последними достижениями технического прогресса, облегчающими ежедневный труд. Благо, современный рынок садовых инструментов и приспособлений готов предложить вам вспомогательные механизмы на любой вкус и кошелек. Один из них — аэратор, о котором многие из вас, возможно, даже не слышали. ФАН исследовал особенности этого садового устройства и составил рейтинг лучших аэраторов по мнению пользователей.

Для чего нужен аэратор?

Состав почвы, в которой живут растения, не так уж однороден, как может показаться на первый взгляд. Она включает в себя 3 фракции — твердую, жидкую и газообразную. Их правильное соотношение обеспечивает корневой системе растений достаточный доступ не только к питательным веществам и влаге, но и к кислороду, который также жизненно необходим для нормального роста и развития зеленых насаждений. Поэтому периодически грунт нужно взрыхлять, чтобы его плотность не мешала проникновению воздуха внутрь. Аэрация (от греческого «аэро» — воздух) — это и есть прием, который применяют агротехнологи для естественного проветривания грунта и его насыщения кислородом. То, насколько часто почва нуждается в аэрации, зависит от ее качества, вида и той нагрузки, которая на нее возложена: здесь, как и в любом деле, важна умеренность, и проводить эту процедуру слишком часто тоже не полезно, так как это может нарушить структуру почвы.

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Циркуляция воздуха в грунте достигается путем проколов его верхнего слоя для частичного удаления слежавшегося дерна. Для этого подходят садовые грабли, а также специальный механизм с металлическими шипами или полыми трубками. В полость трубки попадает небольшое количество земли, которая поднимается на поверхность. Правильная аэрация предотвращает такие неприятности, как увядание и пожелтение растений, образование «проплешин», засыхание. Словом, вентилирование почвы — вещь полезная, даже необходимая. Осталось разобраться, каким механизмам это лучше доверить.

Какие бывают аэраторы?

Самые простые приспособления для ручной аэрации — грабли-аэраторы со специальными насадками-зубьями и вилы — знакомы всем садоводам-любителям. Это — прекрасный вариант для тех, кто любит активничать на свежем воздухе и владеет не очень большим участком земли. Маленькую территорию также можно обработать специальными сандалиями с шипами, их называют ножные аэраторы. Внешне они действительно напоминают сандалии, на подошве которых закреплены шипы около 5 см в длину. Принцип взрыхления сандалиями очень прост: вы надеваете платформы с шипами на свою обувь, закрепляете их ремнями и буквально «прошагиваете» свой участок, делая ширину шага 20–30 см.

Более сложный прибор — механический аэратор, который представляет собой 2 цилиндра, соединенные между собой металлическими штырями. На них насажены шипы или полые трубки. Механизм создан по принципу барабана и оснащен длинной ручкой, чтобы его можно было «прокатывать» по грунту. Работа с этим механизмом также потребует от вас физических усилий, и большое количество клумб им вряд ли удастся обработать.

Электрические аэраторы бесшумные и экологичные, не требующие специфического ухода и топлива. Из минусов — радиус обрабатываемой поверхности может быть ограничен длиной провода.

Бензиновые устройства легко справляются с большой площадью земельного участка и не привязаны к стационарному источнику питания. Из недостатков можно отметить создание шума и необходимость менять горюче-смазочные материалы — бензин и масло. Кроме того, с точки зрения обслуживания бензиновый аэратор более сложен, ему требуется периодический технический осмотр.

Зачастую к аэраторам грунта относят такие механизмы, как вертикуттер и скарификатор. Но их функции несколько другие, так что эти агрегаты не приспособлены для аэрации в ее классическом понимании. Вертикуттер так же, как и аэратор, помогает вентилировать грунт, однако производимый с его помощью эффект можно отнести скорее к культивации. В свою очередь скарификатор прореживает растительность, очищает поверхность земли от дерна и создает поверхностное рыхление. Внешне все эти приборы очень похожи, но их отличают насадки: шипы, фрезы с острыми лезвиями или зубья. Так или иначе, многие производители садово-огородной техники пошли еще дальше и создают универсальные механизмы, с помощью которых можно производить рыхление почвы на любую глубину, а вместе с ним — уборку дерна, прореживание травы и рассечение сросшихся корней.

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На какие характеристики стоит обращать внимание при выборе аэратора?

Выбирая аэратор для обработки больших территорий, вы наверняка будете рассматривать электрические или бензиновые модели. Это недешевые приборы, поэтому хотелось бы, чтобы они прослужили вам долго. Для этого мы перечислим, на какие особенности стоит обращать особое внимание, выбирая агрегат.

Мощность двигателя. Нужно соотносить ее с площадью вашего газона или участка. Чем он больше — тем мощнее должен быть двигатель, иначе вам придется давать ему частую передышку во время работы.

Ширина рабочей поверхности — это площадь захвата грунта при обработке. В среднем этот параметр варьируется в пределах 32–35 см.

Корпус модели бывает металлическим либо пластиковым. Даже с учетом самых продвинутых современных технологий пластик остается менее долговечным материалом. Однако металл закономерно придает аэратору больший вес.

Мусоросборник — это специальная емкость, в которую поступает собранная трава и листва. Он крепится к корпусу и периодически требует очистки. Чем больше емкость, тем реже вы будете останавливать процесс, чтобы освободить мусоросборник.

Виды ножей. Этот параметр зависит от того, какова специфика выбранной вами модели. К примеру, для прокола почвы потребуются шипы одного вида, в то время как для подрезки корней и очистки грунта от дерна нужны ножи.

Лучшие универсальные аэраторы для газона по версии ФАН

Мы составили для вас подборку аэраторов, которые зарекомендовали себя в качестве лучших дачных помощников. В наш рейтинг вошли не только аккумуляторные и бензиновые модели, но даже ножной аэратор.

Электрический вертикуттер-аэратор AL-KO Combi Care 38 Е Comfort

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Этот — агрегат для ухода за газоном от немецкого бренда AL-KO (производство Китай) обычно используют 2 раза в год: весной, в начале дачного сезона, и осенью, чтобы подготовить газон к зиме. Для работы можно установить 1 из 2 валиков с ножами, предназначенными для вычесывания старой травы и мха, или же с зубьями, создающими в почве микропроколы. Также в бороздки, которые остаются после прорезывания ножами, можно засыпать семена. Насадки менять легко. В комплекте — травосборник объемом 55 литров, контейнер снимается и ставится быстро. Мощность агрегата позволяет одинаково легко использовать его в качестве как аэратора, так и вертикуттера. Нет токсичных выхлопов при работе, а глубину обработки грунта можно регулировать. Среди недостатков можно отметить то, что при сборке и эксплуатации модели трудности вызывает перевод инструкции. Кроме того, в этом агрегате нет коробки для хранения вычесывающего вала.

Электрический вертикуттер-аэратор STIHL RLE 240

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Этот сетевой агрегат для ухода за газоном прост в управлении даже с точки зрения неопытного пользователя. Незаменим для небольших участков, прекрасно удаляет мох и сухие листья. Есть насадка для прочесывания, которая не разрезает почву и позволяет разрыхлять ее для поступления к корням растений питательных веществ и воды. Старую траву этот аэратор вычесывает пружинным валом, а для мха лучше поставить вал с ножами. Валы меняются легко. Рабочая ширина модели составляет 34 см, которые оптимальны для удобной работы и достижения качественного результата. Мусоросборник идет в комплекте. Правда, в процессе работы он не всегда заполняется должным образом, иногда корзину приходится снимать и вытряхивать при заполнении на треть.

Электрический аэратор BOSCH UniversalRake 900

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Одно из явных преимуществ этого агрегата — компактность при обещанной производителем площади обработки в 6–7 соток. Отлично собирает густую траву за 2–3 подхода. Корпус выполнен из легкого, мобильного и качественного пластика. Используя этот аэратор после зимы, вы сможете легко придать своему участку ухоженный вид. Модель эргономична, очень удобна в эксплуатации, все ее механизмы хорошо отлажены, не издают лишних звуков. Отлично работает система вентиляторов. Высоту ручки можно регулировать под себя, всего имеется 4 уровня регулировки. Все детали агрегата компактно складываются, не занимая много места при хранении. Однако среди недостатков этой модели можно отметить ломкость зубцов, при этом сменные не всегда есть в продаже. Также этот аэратор иногда отключается во время работы.

Электроаэратор Greenworks GDT35

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Эта модель — с электрическим мотором, в противовес бензиновому аналогу не потребует замены масла и фильтров. Небольшой уровень шума при работе, малый вес. Ручка складная, что удобно при хранении. Стальные зубцы длиной 40 мм обрабатывают верхний слой почвы. Высокая скорость вращения позволяет эффективно удалять остатки листьев, растений и мха. Мусор собирается в травосборник объемом 20 литров. Высоту обработки можно регулировать, механизм рассчитан на 3 положения. Сам механизм регулировки размещается на колесе. Чтобы установить требуемую высоту, нужно сначала снять заглушку с колеса и ослабить крепеж, а по окончании регулировки закрутить винт обратно и закрыть заглушку. Одно из достоинств этой модели — удобная ширина обработки в 35 см. Это позволяет легко справляться с аэрацией и уборкой больших площадей. Управлять устройством легко, не требуется дополнительных навыков. Однако вышеупомянутая регулировка высоты занимает много времени, вдобавок некоторые экземпляры модели спонтанно выключаются во время работы.

Электрический вертикуттер-аэратор ЗУБР ЗСЭ-32-1000

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Этот легкий и относительно недорогой аэратор от отечественного производителя является универсальным для работы на приусадебном участке, хотя и не слишком глубоко аэрирует землю. Он создан по формуле «2 в 1» — аэратор и скарификатор. Валы меняются достаточно легко, что позволяет быстро переключаться с одного вида работы на другой. Двигатель агрегата мощный, а рабочая ширина в 32 см не дает высокой нагрузки на его узлы, что удлиняет срок службы модели. Регулировка глубины ступенчатая, это позволяет настроить механизм с учетом особенностей именно вашего газона или участка. Аэратор легко справляется со сбором травы, листвы, мха и сорняков. Травосборник объемный, так что при большой площади обработки вам не придется часто его очищать. Колеса при большом диаметре имеют облегченную конструкцию. Модель управляется с рукоятки, что не только удобно, но и безопасно. А если вы все же потеряли контроль над агрегатом, то двигатель выключится самостоятельно.

Аэратор ножной для газона Planet Garden

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Обзор аэраторов для газона был бы неполным без упоминания о ножных устройствах. Тем более что наверняка многих подкупала цена таких сандалий. Они крепятся к обуви, чаще к резиновым сапогам, 2 ремнями, после чего их затягивают с помощью стандартных застежек. Закрепив платформы, в них нужно просто погулять по участку. Если земля сухая, это не вызовет никаких сложностей. Однако при увлажненной почве возникают свои нюансы: шипы вырывают клочья земли, что может испортить структуру грунта. К тому же сами сандалии забиваются, и их нужно вычищать. К недостаткам ножного аэратора Planet Garden, равно как и других аналогичных моделей, можно также отнести сложный процесс закрепления сандалий на обуви.

Аккумуляторный вертикуттер-аэратор RYOBI ONE+ RY18SFX35A-240

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Модель от известного международного бренда Ryobi считается лидером среди аккумуляторных агрегатов для аэрации земли, не выделяющих вредных выхлопов в атмосферу. Изначально бренд был японским, но позже объединился с немецкой маркой TechTronic Industries Co. Ltd (TTI). Такая «родословная» говорит сама за себя. Ryobi успешно конкурирует с европейскими и азиатскими брендами. Данная модель представляет собой бесщеточный скарификатор-аэратор, который станет вашим незаменимым помощником на приусадебном участке. Легко справляется с очисткой грунта от лежалой травы, мха и листьев. Снабжен 4 ступенями обработки, что позволяет настроить режим работы в зависимости от типа почвы. Насадки работают в режиме аэрации или рыхления. Травосборник — вместительный и позволяет не отвлекаться на выемку мусора при больших площадях обработки. Однако выкосить высокие заросли с помощью модели будет довольно затруднительно.

Бензиновый вертикуттер-аэратор Daewoo Power Products DSC 4000

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Модель автономного аэратора-вертикуттера от корейского бренда Daewoo обладает достаточно большим весом, что позволяет избежать прыгучести на неровной поверхности. Агрегат имеет отличную маневренность, хорошо справляется с прореживанием. Бензиновый двигатель и узлы модели надежно защищены от внешних воздействий. Аэратор обеспечивает хорошее заглубление. В комплекте поставки есть пара валов и пружины, а также мусоросборник. Однако при смене одного вала на другой нужно запастись терпением, это потребует немало времени.