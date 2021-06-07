Похоронные компании Татарстана обвиняются в монопольном сговоре

Набережные Челны, 7 июня. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан возбудило дело против трех похоронных компаний Набережных Челнов. Они обвиняются в создании монопольного сговора, что противоречит антимонопольному законодательству.

Речь идет о муниципальном предприятии МУП «Горкоммунхоз», а также двух частных фирмах: ООО «Мемориал-НЧ» и ООО «Ритуал-НЧ». Из текста приказа УФАС о возбуждении дела следует, что коллективными действиями монополисты осуществляли политику недопущения на рынок ритуальных услуг дополнительных конкурентов.

«Возбудить дело в отношении МУП «Горкоммунхоз», ООО «Мемориал-НЧ» и ООО «Ритуал-НЧ» по признакам нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» в части достижения между названными лицами запрещенного антимонопольным законодательством соглашения, приведшего к созданию препятствий в доступе на товарный рынок ритуальных услуг другим хозяйствующим субъектам», — гласит приказ УФАС.

Напомним, что МУП «Горкоммунхоз» не раз уличался антимонопольной службой в нарушении законодательства. Так, например, ранее муниципальное предприятие обращалось к больницам города с просьбой сотрудничать в вывозе тел умерших от коронавируса местных жителей. Тогда компания отделалась лишь предупреждением.

Ранее ФАН сообщал, что крупнейшая фабрика Пензы по производству бумажной продукции на протяжении нескольких лет осуществляет незаконных сброс отходов производства в Суру. Пренебрежительное отношение к экологии региона оборачивается для компании лишь небольшими штрафами.