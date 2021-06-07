Похоронные компании Татарстана обвиняются в монопольном сговоре

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 15:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:08
Экономика
Правительство РФ работает над созданием стимулов для отказа от доллара
15:07
Спорт
Кот комментатора Дмитрия Губерниева станет предсказателем матчей Евро-2020
15:05
Происшествия
В Абхазии возобновили поиски сорвавшейся с моста россиянки
15:04
Общество
Пермский депутат написал заявления на Жириновского на имя председателя СКР
15:03
Политика
Жириновский предложил ограничивать рождаемость во имя будущего человечества
15:02
Спорт
Черчесова признали одним из самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020
15:01
Политика
Лукашенко лишился звания почетного доктора наук в киевском вузе
15:00
Общество
Стала известна причина смерти известного художника по костюмам Веры Зелинской
15:00
Украина
УЕФА открыл ящик Пандоры: одобрена форма сборной Украины с нацистским лозунгом
14:53
Политика
Китай выразил протест США из-за визита трех сенаторов на Тайвань
14:49
Общество
Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения
14:47
Общество
Крымские города засыпало «июньским снегом»
14:45
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш подал новый иск к Самбурской на 13,3 млн рублей
14:45
Общество
Эксперты назвали срок появления в России миллионов «климатических мигрантов»
14:40
Экономика
Официальный курс доллара упал ниже 73 рублей
14:40
Общество
Миллиардер Безос вместе с братом отправится в космос на корабле компании Blue Origin
14:38
Политика
Павел Лобков признался, что приставал к сбежавшему из России Гудкову
14:37
Спорт
Марио Фернандес рассказал о самочувствии в преддверии Евро-2020
14:36
Происшествия
Полиция ищет участников массовой драки после свадьбы в Димитровграде
14:35
Общество
Пользователи столкнулись со сбоями в работе Mail.ru
Все новости
07 июня 15:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:08
Экономика
Правительство РФ работает над созданием стимулов для отказа от доллара
15:07
Спорт
Кот комментатора Дмитрия Губерниева станет предсказателем матчей Евро-2020
15:05
Происшествия
В Абхазии возобновили поиски сорвавшейся с моста россиянки
15:04
Общество
Пермский депутат написал заявления на Жириновского на имя председателя СКР
15:03
Политика
Жириновский предложил ограничивать рождаемость во имя будущего человечества
15:02
Спорт
Черчесова признали одним из самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020
15:01
Политика
Лукашенко лишился звания почетного доктора наук в киевском вузе
15:00
Общество
Стала известна причина смерти известного художника по костюмам Веры Зелинской
15:00
Украина
УЕФА открыл ящик Пандоры: одобрена форма сборной Украины с нацистским лозунгом
14:53
Политика
Китай выразил протест США из-за визита трех сенаторов на Тайвань
14:49
Общество
Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения
14:47
Общество
Крымские города засыпало «июньским снегом»
14:45
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш подал новый иск к Самбурской на 13,3 млн рублей
14:45
Общество
Эксперты назвали срок появления в России миллионов «климатических мигрантов»
14:40
Экономика
Официальный курс доллара упал ниже 73 рублей
14:40
Общество
Миллиардер Безос вместе с братом отправится в космос на корабле компании Blue Origin
14:38
Политика
Павел Лобков признался, что приставал к сбежавшему из России Гудкову
14:37
Спорт
Марио Фернандес рассказал о самочувствии в преддверии Евро-2020
14:36
Происшествия
Полиция ищет участников массовой драки после свадьбы в Димитровграде
14:35
Общество
Пользователи столкнулись со сбоями в работе Mail.ru
Все новости

Похоронные компании Татарстана обвиняются в монопольном сговоре

Общество
Похоронные компании Татарстана обвиняются в монопольном сговоре
pixabay.com  /  carolynabooth

Набережные Челны, 7 июня. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан возбудило дело против трех похоронных компаний Набережных Челнов. Они обвиняются в создании монопольного сговора, что противоречит антимонопольному законодательству.

Речь идет о муниципальном предприятии МУП «Горкоммунхоз», а также двух частных фирмах: ООО «Мемориал-НЧ» и ООО «Ритуал-НЧ». Из текста приказа УФАС о возбуждении дела следует, что коллективными действиями монополисты осуществляли политику недопущения на рынок ритуальных услуг дополнительных конкурентов.

«Возбудить дело в отношении МУП «Горкоммунхоз», ООО «Мемориал-НЧ» и ООО «Ритуал-НЧ» по признакам нарушения пункта 3 части 4 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» в части достижения между названными лицами запрещенного антимонопольным законодательством соглашения, приведшего к созданию препятствий в доступе на товарный рынок ритуальных услуг другим хозяйствующим субъектам», — гласит приказ УФАС.

Напомним, что МУП «Горкоммунхоз» не раз уличался антимонопольной службой в нарушении законодательства. Так, например, ранее муниципальное предприятие обращалось к больницам города с просьбой сотрудничать в вывозе тел умерших от коронавируса местных жителей. Тогда компания отделалась лишь предупреждением.

Ранее ФАН сообщал, что крупнейшая фабрика Пензы по производству бумажной продукции на протяжении нескольких лет осуществляет незаконных сброс отходов производства в Суру. Пренебрежительное отношение к экологии региона оборачивается для компании лишь небольшими штрафами. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Похоронные компании Татарстана обвиняются в монопольном сговоре
россия казань татарстан набережные челны уфас ритуальные услуги
Комментировать
Самое популярное
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
Шоу-бизнес 191786 4 июня 2021
Хаматовой предрекли позорное возвращение в Россию после «латышской подставы»
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 76063 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 48211 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 35167 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 32862 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru