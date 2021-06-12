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Ищут дольщики, ищут приставы: директор саранской стройфирмы не выдает ключи от жилья

Общество
Ищут дольщики, ищут приставы: директор саранской стройфирмы не выдает ключи от жилья
pixabay.com  / 

Саранск, 12 июня. В столице Мордовии продолжается эпопея с заселением дольщиков в квартиры дома на улице Большевистской. Несмотря на решение суда в пользу покупателей, директор строительной фирмы не подписывает акты о приеме-передаче жилья.

Среди дольщиков есть и счастливые новоселы. Через два года скандалов и хождения по разным инстанциям ключи получили несколько человек. Пока одни доделывают ремонт, другие отстаивают свое право жить в честно купленных квадратных метрах.

«Мы приобрели квартиры по договору цессии, то есть перечислили деньги компании «Бетон-экспресс», которая поставляла стройматериалы застройщику «СМУ-33». Но строительная фирма отказывается выдавать нам ключи. Недавно суд вынес решение в нашу пользу. Постановление уже вступило в законную силу. Мне осталось забрать акт о приеме-передаче жилья у директора «СМУ-33» и пойти в регистрационную палату», — рассказал ФАН Фатых Алимов

Казалось бы, дело за малым, но даже приставы не могут найти руководителя компании. Надежда Смолянкина «исчезла с радаров». На рабочем месте ее нет, и дозвониться до нее тоже невозможно.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент ФАН с официальным запросом обратился в Управление федеральной службы судебных приставов по Мордовии. В ведомстве заверили, что без квартиры дольщик не останется.

«В настоящее время судебным приставом-исполнителем к должнику применяется комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве», — ответили в Управлении.

Однако у женщины свое видение ситуации. По словам дольщиков, женщина три раза подавала заявление в арбитражный суд, чтобы расторгнуть некогда подписанный договор между застройщиком, покупателем и организацией-поставщиком бетона.

«Компания «Бетон-экспресс» должна нам 1,76 миллиона рублей», — сказала в разговоре с корреспондентом ФАН еще в декабре директор «СМУ-33» Надежда Смолянкина.

Однако в последних заявлениях на расторжение договора женщина указала сумму долга в 11 миллионов рублей, в то время как у служителей Фемиды вопросов к поставщику стройматериалов нет. Все чеки есть, документы с указанием объемов работ и стоимостью тоже в порядке.

«Откуда такая сумма набежала — мы не знаем. Ведь только по трем квартирам у нас появились проблемы. Мы уже устали бегать по всем инстанциям, надоело судиться», — пожаловался дольщик Андрей Жуков.

Ранее ФАН писал о других жертвах нечестных застройщиков. Дольщики пензенской многоэтажки остались без денег и квартир.

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Все новости / Общество / Ищут дольщики, ищут приставы: директор саранской стройфирмы не выдает ключи от жилья
россия дольщики мордовия саранск
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