Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами

Москва, 5 июня. Полузащитник Юрий Жирков готов принять участие во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу. На это указал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Потенциал Жиркова наставник оценил после контрольного поединка против сборной Болгарии. Полузащитник в этом матче провел на поле 77 минут.

«Он будет способен сыграть и 12, и 16, и 21 июня, и сегодня он готов был играть. Он вышел на свой уровень, мы давали ему время на сборах работать. Мы видели уровень игрока, и надо было потерпеть», — подчеркнул Черчесов.

Сборная России обыграла болгар в товарищеском матче в субботу, 5 июня. Единственный гол в этом поединке забил нападающий московского «Спартака» Александр Соболев.