Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023

Новосибирск, 5 июня. Аукцион на ремонт Дачного шоссе в Заельцовском районе Новосибирска объявили в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

Стоимость ремонта участка дороги длиной 6593 метра, ведущей к Обкомовским дачам, составит 84 627 589 рублей, эти средства выделят из федерального бюджета. Шоссе считается самым элитным в Новосибирске, так как оно ведет к домам депутатов и крупных бизнесменов.

Мэр города Анатолий Локоть недавно объявил, что дорога от первого Мочищенского шоссе до остановки «Заельцовский санаторий» будет вести к резиденции, которая будет действовать во время МЧМ-2023. Ремонтные работы также коснутся тротуаров, на шоссе нанесут разметку и установят пешеходные переходы.

Ранее Анатолий Локоть анонсировал открытие гостиницы «Турист», которая многие годы стояла недостроенной. Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.