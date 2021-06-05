СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье

Ставрополь, 5 июня. Несовершеннолетняя студентка скончалась на экзамене в Ставропольском крае. Региональный СК РФ инициировал проверку по факту произошедшего.

Трагедия произошла в поселке Иноземцево, где расположен филиал Ставропольского государственного педагогического института. В ходе экзамена там умерла 17-летняя девушка. Студентка почувствовала себя плохо, врачам не удалось ее спасти.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. В ходе осмотра на теле не найдено признаков насильственной смерти, точная причина трагедии будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

В Северной Осетии перед началом основного государственного экзамена умерла ученица девятого класса. Школьница почувствовала себя плохо еще перед заходом в аудиторию.