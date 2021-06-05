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новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
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Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР

  /   Обновлено: 05 июня 2021 21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 5 июня. Центральноафриканская делегация приняла участие в специальном заседании Петербургского международного экономического форума.

Представители ЦАР присутствовали на встрече, которую проводил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр республики Фирмен Нгребада. Он возглавляет группу из африканской страны, в которую, кроме него, вошли глава Министерства финансов Феликс Молуа и министр горнодобывающей промышленности Леопольд Мболи Фатран.

«Центральноафриканская делегация присутствовала сегодня днем на специальном заседании экономического форума. На нем председательствовал президент России Владимир Путин», — написал он.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Участие в нем представителей ЦАР подтверждает крепкие отношения африканской державы с РФ.

Нгребада уже успел провести встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Премьер также поблагодарил Россию за помощь, которую та оказала в восстановлении мира в республике.

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африка цар
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