Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР

Банги, 5 июня. Центральноафриканская делегация приняла участие в специальном заседании Петербургского международного экономического форума.

Представители ЦАР присутствовали на встрече, которую проводил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр республики Фирмен Нгребада. Он возглавляет группу из африканской страны, в которую, кроме него, вошли глава Министерства финансов Феликс Молуа и министр горнодобывающей промышленности Леопольд Мболи Фатран.

«Центральноафриканская делегация присутствовала сегодня днем на специальном заседании экономического форума. На нем председательствовал президент России Владимир Путин», — написал он.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Участие в нем представителей ЦАР подтверждает крепкие отношения африканской державы с РФ.

Нгребада уже успел провести встречу с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Премьер также поблагодарил Россию за помощь, которую та оказала в восстановлении мира в республике.