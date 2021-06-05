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05 июня 21:54
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новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
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Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых

Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
PrScr YouTube  /  Заброшенная Планета

Шайенн, 5 июня. Башней Дьявола называют огромное образование в американском штате Вайоминг. Много лет ученые не могут найти причины его появления.

Согласно подсчетам ученых, образование появилось еще много миллионов лет назад. В легендах сказано, что в нем обитает демон, который пытается истребить человечество. Уфологи считают, что вблизи Башни Дьявола действуют инопланетные силы, которые губительны для всего живого. Иногда на вершине образования можно увидеть таинственное свечение.

Существует несколько версий появления Башни Дьявола. Одна из них гласит, что нижняя часть образования является кратером, который появился порядка 200 млн лет назад. Появление верхней части башни связывают с выбросом жидкой магмы.

Некоторые ученые полагают, что вся Башня Дьявола сформировалась в результате выброса магмы со дна океана, который когда-то существовал на территории Вайоминга. Необычные очертания башни они объясняют воздействием погодных явлений.

Американским ученым ранее удалось смоделировать поведение цунами в Паулу, которое унесло жизни свыше 4 тысяч человек. Долгое время это событие оставалось загадкой для исследователей.

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сша нло башня дьявола
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