Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых

Шайенн, 5 июня. Башней Дьявола называют огромное образование в американском штате Вайоминг. Много лет ученые не могут найти причины его появления.

Согласно подсчетам ученых, образование появилось еще много миллионов лет назад. В легендах сказано, что в нем обитает демон, который пытается истребить человечество. Уфологи считают, что вблизи Башни Дьявола действуют инопланетные силы, которые губительны для всего живого. Иногда на вершине образования можно увидеть таинственное свечение.

Существует несколько версий появления Башни Дьявола. Одна из них гласит, что нижняя часть образования является кратером, который появился порядка 200 млн лет назад. Появление верхней части башни связывают с выбросом жидкой магмы.

Некоторые ученые полагают, что вся Башня Дьявола сформировалась в результате выброса магмы со дна океана, который когда-то существовал на территории Вайоминга. Необычные очертания башни они объясняют воздействием погодных явлений.

Американским ученым ранее удалось смоделировать поведение цунами в Паулу, которое унесло жизни свыше 4 тысяч человек. Долгое время это событие оставалось загадкой для исследователей.