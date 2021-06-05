Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР

Банги, 5 июня. Вакцинация против COVID-19 продолжается в Центральноафриканской Республике.

Жителям ЦАР начали вводить препарат от коронавируса 20 апреля 2021 года. Первым привился премьер-министр Фирмен Нгребада, который своим примером призвал граждан остановить распространение пандемии.

Министр здравоохранения Пьер Сомсе сообщил, что на 1 июня 2021 года вакцинировались 12 тысяч человек.

Кампания проходит в центральноафриканской столице — Банги. Однако она уже расширяется на город Бимбо. Глава медицинского ведомства отметил, что в скором времени сделать прививку смогут граждане и в других частях республики.

Первыми препарат получают медработники, военнослужащие и люди старше 50 лет, которые больше других подвержены риску заразиться. Приоритет также отдается людям с хроническими заболеваниями.

Власти ЦАР уделяют особое внимание борьбе с пандемией. Их обеспокоенность вызывает «британский» штамм вируса, который также распространяется по стране. Для того чтобы контролировать эпидемиологическую ситуацию, правительство ввело бесплатные тестирования на COVID-19.