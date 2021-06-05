Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу

Москва, 5 июня. Обладающие большим годовым доходом российские граждане должны самостоятельно решать, отказываться им от материнского капитала или нет, заявил сенатор Валерий Рязанский.

К отмене ряда государственных льгот для граждан с годовым доходом более 5 миллионов рублей ранее призвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В их число он включил маткапитал. Рязанский не поддержал этот призыв.

«Я выступаю за то, чтобы данный вопрос решался не административным путем, а люди сами принимали решение. При 5 млн рублей годовой зарплаты все-таки маткапитал все равно является приличной суммой для этой семьи», — подчеркнул сенатор.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов недавно предложил выплачивать материнский капитал за третьего ребенка. Это могло бы, по его словам, стимулировать рождаемость в РФ.