Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области

Псков, 5 июня. Девушка, находившаяся в компании мужчин, погибла от многочисленных травм в деревне Тушитово Плюсского района. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Компания молодых людей приехала в деревню, чтобы подготовить дом на улице Дачной к продаже. Несколько мужчин и 30-летняя женщина устроили шумную вечеринку с походами на речку. Утром граждане обратились к соседям с просьбой вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть девушки. На ее теле обнаружили многочисленные ранения острым предметом, травмы ног и головы. По предварительной версии, именно это и привело к летальному исходу. Знакомые компании рассказали, что среди мужчин находился гражданский муж погибшей.

Житель Перми ранее во время ссоры до смерти забил свою мать. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.