Цирк уехал, клоуны остались: Руслан Захаркин о премии «Муз-ТВ» и шоу-бизнесе в России

Ежегодная национальная премия ;в области поп-музыки «Муз-ТВ-2021» стала одним из самых ожидаемых событий нынешнего года для российских звезд и их фанатов. Однако не все пришли в восторг от увиденного на телеэкранах. Блогер, светский обозреватель, общественный деятель Руслан Захаркин в комментарии ФАН высказался о премии «Муз-ТВ» и в целом о шоу-бизнесе в России.

Вся музыкальная богема страны ждала торжественной церемонии. Зритель и исполнители соскучились по культурно-массовым мероприятиям, ведь 2020 год из-за пандемии коронавируса был довольно скудным на развлекательные события. И вот, начало лета ознаменовалось столь масштабным праздником телеканала «Муз-ТВ», однако, по мнению Захаркина, этот праздник был больше похож на цирк.

Из личного архива Руслана Захаркина / Руслан Захаркин

«На премии «Муз-ТВ-2021» я увидел все, кроме самой музыки и реальных талантов. Там были и блогеры-мужчины, которые приходили в женских платьях и с раскрашенными ногтями, были и звезды первого эшелона, которые чуть не сделали публичный каминг-аут на всю Россию, там были скандалы, высмеивание инвалидов и угрозы, но не было самого главного — качественной музыки и качественных исполнителей», — заявил блогер.

Среди многочисленных представителей российского шоу-бизнеса Руслан Захаркин таки смог выделить артиста, который, по его мнению, все же сохранил главную идею своей работы — дарить зрителю хорошую музыку.

«Справедливости ради могу выделить самого достойного исполнителя и человека, который реально пришел подарить нашей стране и всему русскоязычному сегменту мира не какой-то эпатаж, а крутой музыкальный продукт — это Сергей Лазарев», — отмечает собеседник ФАН.

А что касается остальных, то, по мнению общественника, вся церемония была больше похожа на состязание в «неадекватности и сумасшествии».

instagram.com / @danya_milokhin

«Уму непостижимо! Как такое могли допустить до федеральных и региональных каналов?» — вопрошает инфлюенсер.

На фоне этого блогер даже готов обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и обсудить этот вопрос с министром культуры России Ольгой Любимовой с целью ограничить деятельность канала, который допускает до эфира подобные показы.

«Я прошу нашего президента и министерство культуры дать правовую оценку деятельности телеканала «Муз-ТВ» и запретить подобные шоу, которые не несут абсолютно никакой культурной и просветительской деятельности. На канале «Муз-ТВ» должна быть в первую очередь музыка, а не деградация в прямом эфире», — заявил Захаркин.

ТАСС / Карпухин Сергей

По его мнению, подобные церемонии негативно влияют на подрастающее поколение. Юные россияне берут пример с тех, кто переодевается в одежду, не соответствующую полу, выставляет напоказ личное и явно демонстрирует отношения между идентичными гендерами. А надо бы «прокачивать собственные интеллектуальные и профессиональные навыки».

«Цирк уехал, а клоуны остались. Жаль только, что именно общество делает таких людей, как Моргенштерн, Слава Марлов и прочих персонажей популярными, ведь мы просто потребляем мусор и поддерживаем тех, кто производит этот мусор», — заключил светский обозреватель.

К слову, победу в номинации «Исполнитель года» на премии «Муз-ТВ» одержал артист Александр Ревва. Это возмутило Моргенштерна, который обвинил организаторов в подтасовке результатов. Позже Ревва высказался о поведении рэпера.