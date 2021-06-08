Цирк уехал, клоуны остались: Руслан Захаркин о премии «Муз-ТВ» и шоу-бизнесе в России

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 15:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:13
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:11
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
15:01
Происшествия
МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки
Все новости
08 июня 15:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:16
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:16
Политика
Германии призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:15
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:13
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:11
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
15:04
Армия
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» в Дагестане
15:02
Общество
Минздрав заявил о сохранении принципа добровольности вакцинации в России
15:01
Шоу-бизнес
Сестра Михаила Ефремова рассказала о жизни брата в колонии
15:01
Происшествия
МВД и профильные службы проверят семью погибшей в Самаре девочки
Все новости

Цирк уехал, клоуны остались: Руслан Захаркин о премии «Муз-ТВ» и шоу-бизнесе в России

Шоу-бизнес
Цирк уехал, клоуны остались: Руслан Захаркин о премии «Муз-ТВ» и шоу-бизнесе в России
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @zakharkin.ruslan / ТАСС / Карпухин Сергей

Ежегодная национальная премия ;в области поп-музыки «Муз-ТВ-2021» стала одним из самых ожидаемых событий нынешнего года для российских звезд и их фанатов. Однако не все пришли в восторг от увиденного на телеэкранах. Блогер, светский обозреватель, общественный деятель Руслан Захаркин в комментарии ФАН высказался о премии «Муз-ТВ» и в целом о шоу-бизнесе в России.

Вся музыкальная богема страны ждала торжественной церемонии. Зритель и исполнители соскучились по культурно-массовым мероприятиям, ведь 2020 год из-за пандемии коронавируса был довольно скудным на развлекательные события. И вот, начало лета ознаменовалось столь масштабным праздником телеканала «Муз-ТВ», однако, по мнению Захаркина, этот праздник был больше похож на цирк.

«Цирк уехал, клоуны остались»: Руслан Захаркин о премии МУЗ-ТВ и шоу-бизнесе в России
Из личного архива Руслана Захаркина  / Руслан Захаркин

«На премии «Муз-ТВ-2021» я увидел все, кроме самой музыки и реальных талантов. Там были и блогеры-мужчины, которые приходили в женских платьях и с раскрашенными ногтями, были и звезды первого эшелона, которые чуть не сделали публичный каминг-аут на всю Россию, там были скандалы, высмеивание инвалидов и угрозы, но не было самого главного — качественной музыки и качественных исполнителей», — заявил блогер.

Среди многочисленных представителей российского шоу-бизнеса Руслан Захаркин таки смог выделить артиста, который, по его мнению, все же сохранил главную идею своей работы — дарить зрителю хорошую музыку.

«Справедливости ради могу выделить самого достойного исполнителя и человека, который реально пришел подарить нашей стране и всему русскоязычному сегменту мира не какой-то эпатаж, а крутой музыкальный продукт — это Сергей Лазарев», — отмечает собеседник ФАН.

А что касается остальных, то, по мнению общественника, вся церемония была больше похожа на состязание в «неадекватности и сумасшествии».

«Цирк уехал, клоуны остались»: Руслан Захаркин о премии МУЗ-ТВ и шоу-бизнесе в России
instagram.com  / @danya_milokhin

«Уму непостижимо! Как такое могли допустить до федеральных и региональных каналов?» — вопрошает инфлюенсер.

На фоне этого блогер даже готов обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и обсудить этот вопрос с министром культуры России Ольгой Любимовой с целью ограничить деятельность канала, который допускает до эфира подобные показы.

«Я прошу нашего президента и министерство культуры дать правовую оценку деятельности телеканала «Муз-ТВ» и запретить подобные шоу, которые не несут абсолютно никакой культурной и просветительской деятельности. На канале «Муз-ТВ» должна быть в первую очередь музыка, а не деградация в прямом эфире», — заявил Захаркин.

«Цирк уехал, клоуны остались»: Руслан Захаркин о премии МУЗ-ТВ и шоу-бизнесе в России
ТАСС  / Карпухин Сергей

По его мнению, подобные церемонии негативно влияют на подрастающее поколение. Юные россияне берут пример с тех, кто переодевается в одежду, не соответствующую полу, выставляет напоказ личное и явно демонстрирует отношения между идентичными гендерами. А надо бы «прокачивать собственные интеллектуальные и профессиональные навыки».

«Цирк уехал, а клоуны остались. Жаль только, что именно общество делает таких людей, как Моргенштерн, Слава Марлов и прочих персонажей популярными, ведь мы просто потребляем мусор и поддерживаем тех, кто производит этот мусор», — заключил светский обозреватель.

К слову, победу в номинации «Исполнитель года» на премии «Муз-ТВ» одержал артист Александр Ревва. Это возмутило Моргенштерна, который обвинил организаторов в подтасовке результатов. Позже Ревва высказался о поведении рэпера.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Цирк уехал, клоуны остались: Руслан Захаркин о премии «Муз-ТВ» и шоу-бизнесе в России
захаров киркоров шоу-бизнес блогер муз-тв моргенштерн милохин
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 124210 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 105568 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 71135 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 41992 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 36528 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru