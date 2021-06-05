Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин

Санкт-Петербург, 5 июня. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт дополнил свое недавнее заявление о зависимости РФ от зарубежных поставок куриных яиц, необходимых для производства вакцин.

Данкверт отметил, что имел в виду производство некоторых видов ветеринарных вакцин. К препаратам, предназначенным для человека, его слова не относятся.

В предыдущем заявлении глава Россельхознадзора подчеркнул, что в России нет фабрик, производящих яйца для создания высококачественных вакцин. Поэтому приходится их импортировать.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на слова Данкверта. Для производства вакцины «Спутник V», по его словам, яйца не нужны.