Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев

Вашингтон, 5 июня. Экс-президент США Дональд Трамп через несколько часов выступит с официальным заявлением на съезде республиканцев. Политик расскажет о своих планах на выборы 2024 года.

Мероприятие начнется ориентировочно в 0:30 по московскому времени. Сам Трамп планирует выступить с речью перед публикой в 2:00, сообщают СМИ. Экс-глава Соединенных Штатов Америки всерьез намерен побороться за пост президента государства уже через 3 года. Дональд Трамп за все время избирательной компании не раз остро отзывался о нынешнем лидере США Джозефе Байдена.

Недавно Трамп анонсировал возвращение к политической деятельности в США. После небольшого перерыва бывший хозяин Белого дома намерен снова выступать с речами. Точных дат и мест проведения митингов пока нет, известно лишь, что в июне их может быть два, еще один пройдет за несколько дней до Дня независимости США.