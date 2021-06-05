Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»

Балтимор, 5 июня. Рак развивается на фоне деления стволовых клеток, которое не контролируется человеком. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Исследователи внимательно изучили 31 случай заболевания раком. Из них 22 случая были спровоцированы неудачным делением стволовых клеток. Соответствующий процесс является неизбежным и происходит в организме каждого человека. Однако иногда деление клеток выходит из-под контроля, в результате чего начинают расти злокачественные опухоли.

Рак развивается из-за увеличения объема делимых клеток, что объясняет частоту диагностики некоторых вида онкологических заболеваний. Рак толстой кишки поражает человека чаще тонкой, так как скорость деления клеток первого в два раза больше.

Британские ученые ранее перечислили симптомы рака щитовидной железы. Однако образование в области шеи не всегда является свидетельством онкологического заболевания.