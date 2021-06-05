Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 июня. Центральноафриканская делегация в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме встретилась с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада.

Переговоры прошли в пятницу, 4 июня. Основной темой стало укрепление двусторонних отношений.

«Две делегации договорились встретиться еще раз, чтобы подробнее обсудить экономическое сотрудничество», — написал представитель ЦАР.

Африканскую державу на форуме представляет Нгребада, министр финансов Феликс Молуа и руководитель Министерства горнодобывающей промышленности Леопольд Мболи Фатран.

Глава Центральноафриканского правительства также встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

Петербургский международный экономический форум проводят с 1997 года. С 2006 года за ним пристально следит российский лидер Владимир Путин. Участие ЦАР в мероприятии такого масштаба подтверждает плодотворное развитие отношений между державами.